СБУ викликає на допит Яценюка, Турчинова, Авакова у справі "Медведчука-Порошенка"

Служба безпеки України викликає Арсенія Яценюка, Олександра Турчинова, Арсена Авакова та Максима Тимченка на допит у так званій "вугільній справі".

Джерело: пресцентр СБУ у коментарі УП

Дослівно: "Вони проходять у якості свідків і викликаються з метою всебічного, повного і неупередженого вивчення обставин кримінального провадження.

Зважаючи на те, що вказані громадяни України не з’явилися на допит 19 травня, їх викличуть повторно. Цього разу - 30 травня".

Оновлено: У пресслужбі експрем'єра Арсенія Яценюка УП повідомили, що політик вже тричі раніше був на допиті у цій справі. Про виклик на новий допит - зазначили, що дізналися зі ЗМІ.

Екссекретар РНБО Олександр Турчинов відреагував на новини постом у Facebook і звинуватив Службу безпеки України в неадекватному піарі. Він пояснив, що наразі перебуває на фронті.

Пряма мова: "Отримав сьогодні зі ЗМІ інформацію, про неадекватний політичний піар Служби безпеки. А саме, – на сайті СБУ розміщена повістка про виклик мене майже тиждень тому на допит в якості свідка. Хочу проінформувати "героїчних" слідчих, що перебуваю на південно-східному фронті і готовий дати відповіді на будь-які питання в одному з окопів".

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: 23 травня Служба безпеки України оприлюднила відео свідчень нардепа ОПЗЖ Віктора Медведчука, який заявив, що незаконне заволодіння ТОВ "Прикарпатзахідтранс" ділянкою державного нафтопроводу та незаконна схема торгівлі вугіллям з ОРДЛО відбувалися за безпосередньою вказівкою президента Порошенка.

Медведчук заявив про причетність до схем колишніх урядовців, екскерівництва Нацбанку, народних депутатіви і представників правоохоронних структур.

Адвокат Порошенка Ігор Головань заявив, що слова кума Путіна Віктора Медведчука про причетність Порошенка до незаконної схеми торгівля вугіллям та продажу трубопроводу не відповідають дійсності.

У партії "Євросолідарність" заявили, що свідченнями проти п’ятого президента України Медведчук "виторговує" собі уникнення відповідальності за антиукраїнську діяльність.

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