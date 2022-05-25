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СБУ викликає на допит Яценюка, Турчинова, Авакова у справі "Медведчука-Порошенка"

Валентина РоманенкоСереда, 25 травня 2022, 12:33
СБУ викликає на допит Яценюка, Турчинова, Авакова у справі Медведчука-Порошенка

Служба безпеки України викликає Арсенія Яценюка, Олександра Турчинова, Арсена Авакова та Максима Тимченка на допит у так званій "вугільній справі".

Джерело: пресцентр СБУ у коментарі УП

Дослівно: "Вони проходять у якості свідків і викликаються з метою всебічного, повного і неупередженого вивчення обставин кримінального провадження.

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Зважаючи на те, що вказані громадяни України не з’явилися на допит 19 травня, їх викличуть повторно. Цього разу - 30 травня".

Оновлено: У пресслужбі експрем'єра Арсенія Яценюка УП повідомили, що політик вже тричі раніше був на допиті у цій справі. Про виклик на новий допит - зазначили, що дізналися зі ЗМІ.

Екссекретар РНБО Олександр Турчинов відреагував на новини постом у Facebook і звинуватив Службу безпеки України в неадекватному піарі. Він пояснив, що наразі перебуває на фронті.

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Пряма мова: "Отримав сьогодні зі ЗМІ інформацію, про неадекватний політичний піар Служби безпеки. А саме, – на сайті СБУ розміщена повістка про виклик мене майже тиждень тому на допит в якості свідка.  Хочу проінформувати "героїчних" слідчих, що перебуваю на південно-східному фронті і готовий дати відповіді на будь-які питання в одному з окопів".

Що передувало: 23 травня Служба безпеки України оприлюднила відео свідчень нардепа ОПЗЖ Віктора Медведчука, який заявив, що незаконне заволодіння ТОВ "Прикарпатзахідтранс" ділянкою державного нафтопроводу та незаконна схема торгівлі вугіллям з ОРДЛО відбувалися за безпосередньою вказівкою президента Порошенка.

Медведчук заявив про причетність до схем колишніх урядовців, екскерівництва Нацбанку, народних депутатіви і представників правоохоронних структур.

Адвокат Порошенка Ігор Головань заявив, що слова кума Путіна Віктора Медведчука про причетність Порошенка до незаконної схеми торгівля вугіллям та продажу трубопроводу не відповідають дійсності.

У партії "Євросолідарність" заявили, що свідченнями проти п’ятого президента України Медведчук "виторговує" собі уникнення відповідальності за антиукраїнську діяльність.

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Втікач №1. В пошуках Медведчука

Передісторія:

  • У 2021 році Віктору Медведчуку було оголошено кілька підозр. Він підозрюється у вчиненні державної зради, сприянні діяльності терористичної організації та замаху на розграбування національних ресурсів на тимчасово окупованій території Криму.
  • Одна зі справ стосується організації незаконних схем постачання вугілля з тимчасово окупованих територій. Паливо купувалося за готівку, і таким чином, за даними слідства, проросійських терористів загалом було профінансовано на суму понад 200 млн гривень.
  • Наприкінці грудня 2021 року правоохоронці направили поштою п'ятому президентові України Петру Порошенку підозру в державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій у справі про постачання вугілля з Донбасу. 19 січня суд обрав йому запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.
  • Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова заявляла, що Адміністрація президента за часів правління Порошенка "могла грати ключову роль" в організації поставок вугілля з ОРДЛО. Подібну заяву зробив голова Служби безпеки Іван Баканов.
  • Ще один фігурант справи – бізнесмен Сергій Кузяра в інтерв’ю ЕП заявляв, що слідство "вигадало злочинну групу" з Порошенка, Медведчука, Демчишина і його.

Теми: СБУ
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