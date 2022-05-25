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СБУ вызывает на допрос Яценюка, Турчинова, Авакова по делу "Медведчука-Порошенко"

Валентина РоманенкоСреда, 25 мая 2022, 12:33

Служба безопасности Украины вызывает Арсения Яценюка, Александра Турчинова, Арсена Авакова и Максима Тимченко на допрос по так называемому "угольному делу".

Источник: пресс-центр СБУ в комментарии УП

Дословно: "Они проходят в качестве свидетелей и вызываются в целях всестороннего, полного и беспристрастного изучения обстоятельств уголовного производства.

Учитывая, что указанные граждане Украины не явились на допрос 19 мая, их вызовут повторно. На этот раз – 30 мая".

Обновлено: В пресс-службе экс-премьера Арсения Яценюка УП сообщили, что политик уже трижды раньше был на допросе по этому делу. О вызове на новый допрос - отметили, что узнали из СМИ.

Экс-секретарь СНБО Александр Турчинов отреагировал на новости постом в Facebook и обвинил Службу безопасности Украины в неадекватном пиаре. Он объяснил, что сейчас находится на фронте.

Прямая речь: "Получил сегодня из СМИ информацию о неадекватном политическом пиаре Службы безопасности. А именно, – на сайте СБУ размещена повестка о вызове меня почти неделю назад на допрос в качестве свидетеля. Хочу проинформировать "героических" следователей, что нахожусь на юго- восточном фронте и готов дать ответы на любые вопросы в одном из окопов".

ВИДЕО ДНЯ

Что предшествовало: 23 мая Служба безопасности Украины обнародовала видео показаний нардепа ОПЗЖ Виктора Медведчука, который заявил, что незаконное завладение ООО "Прикарпатзападтранс" участком государственного нефтепровода и незаконная схема торговли углем с ОРДЛО происходили по непосредственному указанию президента Порошенко.

Медведчук заявил о причастности к схемам бывших чиновников, экс-управления Нацбанка, народных депутатов и представителей правоохранительных структур.

Адвокат Порошенко Игорь Головань заявил, что слова кума Путина Виктора Медведчука о причастности Порошенко к незаконной схеме торговли углем и продаже трубопровода не соответствуют действительности.

В партии "Евросолидарность" заявили, что показаниями против пятого президента Украины Медведчук "выторговывает" себе избегание ответственности за антиукраинскую деятельность.

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Предыстория:

  • В 2021 году Виктору Медведчуку было объявлено несколько подозрений. Он подозревается в совершении государственной измены, содействии деятельности террористической организации и покушении на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории Крыма.
    Одно из дел касается организации незаконных схем снабжения угля с временно оккупированных территорий. Топливо покупалось за наличные, и таким образом, по данным следствия, пророссийские террористы в общей сложности были профинансированы на сумму более 200 млн гривен.
  • В конце декабря 2021 правоохранители направили по почте пятому президенту Украины Петру Порошенко подозрение в государственной измене и содействии деятельности террористических организаций по делу о поставках угля из Донбасса. 19 января суд избрал ему меру пресечения в виде личного обязательства.
  • Генеральная прокурор Ирина Венедиктова заявляла, что Администрация президента во времена правления Порошенко "могла играть ключевую роль" в организации поставок угля из ОРДЛО. Подобное заявление сделал и глава Службы безопасности Иван Баканов.
  • Еще один фигурант дела – бизнесмен Сергей Кузяра в интервью ЭП заявлял, что следствие "выдумало преступную группу" из Порошенко, Медведчука, Демчишина и его.

Темы: СБУ
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