СБУ вызывает на допрос Яценюка, Турчинова, Авакова по делу "Медведчука-Порошенко"

Служба безопасности Украины вызывает Арсения Яценюка, Александра Турчинова, Арсена Авакова и Максима Тимченко на допрос по так называемому "угольному делу".

Источник: пресс-центр СБУ в комментарии УП

Дословно: "Они проходят в качестве свидетелей и вызываются в целях всестороннего, полного и беспристрастного изучения обстоятельств уголовного производства.

Учитывая, что указанные граждане Украины не явились на допрос 19 мая, их вызовут повторно. На этот раз – 30 мая".

Обновлено: В пресс-службе экс-премьера Арсения Яценюка УП сообщили, что политик уже трижды раньше был на допросе по этому делу. О вызове на новый допрос - отметили, что узнали из СМИ.

Экс-секретарь СНБО Александр Турчинов отреагировал на новости постом в Facebook и обвинил Службу безопасности Украины в неадекватном пиаре. Он объяснил, что сейчас находится на фронте.

Прямая речь: "Получил сегодня из СМИ информацию о неадекватном политическом пиаре Службы безопасности. А именно, – на сайте СБУ размещена повестка о вызове меня почти неделю назад на допрос в качестве свидетеля. Хочу проинформировать "героических" следователей, что нахожусь на юго- восточном фронте и готов дать ответы на любые вопросы в одном из окопов".

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Что предшествовало: 23 мая Служба безопасности Украины обнародовала видео показаний нардепа ОПЗЖ Виктора Медведчука, который заявил, что незаконное завладение ООО "Прикарпатзападтранс" участком государственного нефтепровода и незаконная схема торговли углем с ОРДЛО происходили по непосредственному указанию президента Порошенко.

Медведчук заявил о причастности к схемам бывших чиновников, экс-управления Нацбанка, народных депутатов и представителей правоохранительных структур.

Адвокат Порошенко Игорь Головань заявил, что слова кума Путина Виктора Медведчука о причастности Порошенко к незаконной схеме торговли углем и продаже трубопровода не соответствуют действительности.

В партии "Евросолидарность" заявили, что показаниями против пятого президента Украины Медведчук "выторговывает" себе избегание ответственности за антиукраинскую деятельность.

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