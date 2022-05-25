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Генсек ООН визнав, що загроза ядерної війни стала реальною

Денис КарловськийСереда, 25 травня 2022, 22:03
радбез оон у штаб-квартирі організації в нью-йорку. фото: getty images

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш наголосив, що загроза ядерного конфлікту знову стала реальною, хоча вже багато років вважалась немислимою.

Джерело: доповідь генсека Гутерреша для Ради безпеки ООН

Пряма мова Гутерреша: "Лікарні, школи, багатоквартирні будинки й соціальні установи зруйновані внаслідок обстрілів. 12 мільйонів українців вимушені були залишити свої домівки. В обложених містах цивільне населення стало заручниками, не маючи доступу до основних благ цивілізації.

Загроза ядерного конфлікту, яка здавалась немислимою, тепер знову стала реальною.

Найбільш ефективний спосіб захистити цивільне населення – це запобігати початку збройних конфліктів і вирішувати їх мирним шляхом. Якщо конфліктам не можна запобігти дипломатією, людське страждання можна зменшити і цілком уникнути, якщо слідувати міжнародному гуманітарному праву й повазі до прав людини". 

Деталі: Гутерреш підкреслив, що наслідки війни в Україні матимуть глобальний вимір, насамперед для продовольства. Через порушення звичних ліній поставок продовольства внаслідок бойових дій ціни на продукти харчування та добрива виросли в кілька разів, що провокує неспокій і політичну нестабільність у країнах, що розвиваються.

За його словами, це вдарить передовсім по найбіднішому населенню по всьому світу й спричинить низку інших внутрішніх і міждержавних конфліктів через суспільну напругу.

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У своєму звіті він закликав усі сторони збройних конфліктів неухильно дотримуватися міжнародних стандартів і практик щодо дотримання прав людини і поваги до міжнародного права. 

Окремо він не засудив російських окупантів за численні воєнні злочини, а лише визнав, що в Україні існує гуманітарна катастрофа, спричинена війною. 

Передісторія: 

  • Голова розвідувальних агенцій США Евріл Гейнс переконана, що російський президент Володимир Путін може піти на ядерну ескалацію в разі, якщо поразка російських військ в Україні настільки очевидною, що її неможливо буде замаскувати.
  • Директор Центрального розвідувального управління США Білл Бернс заявляв, що в американських спецслужб і військової розвідки немає наочних доказів підготовки Росією ядерного удару.
  • 18 травня в Кремлі наголосили, що російська військова доктрина нібито виключає можливість завдання удару ядерною зброєю по іншій державі першою.
  • 14 травня глава Роскосмосу Дмитро Рогозін "пожартував", що Росія може завдати ядерного удару по Швеції і Фінляндії, якщо вони ввійдуть до складу НАТО.
  • Президент Володимир Зеленський наполегливо закликав західні країни запровадити превентивні санкції проти Росії через її безвідповідальні погрози і шантаж ядерною зброєю.

Теми: ядерна зброяООНРосіявійна
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