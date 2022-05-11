Зеленський закликає до превентивних санкцій за погрози РФ щодо ядерної зброї

Навіть публічна згадка про можливе застосування ядерної зброї з боку керівництва ядерної держави має бути підставою для превентивних санкцій, вважає президент Володимир Зеленський.

Джерело: Зеленський під час онлайн-спілкування зі студентами провідних університетів Франції, представниками академічних кіл та медіа, повідомляє сайт президента

Деталі: За словами Зеленського, якщо лідер тієї чи іншої ядерної держави публічно допускає можливість застосування його країною ядерної зброї, це має бути підставою для жорсткої реакції та превентивних санкцій, адже це порушує міжнародні домовленості.

Він нагадав, що неодноразово порушував питання щодо погроз використанням ядерної зброї з боку РФ, зокрема на Мюнхенській конференції з питань безпеки в лютому цього року, незадовго до початку війни Росії проти України.

Президент зазначив, що РФ не одна у світі озвучує такі погрози, а найстрашніше – якщо вона застосовуватиме не лише погрози, а й свої ядерні можливості, оскільки це буде сигналом для всіх, що так можна.

Пряма мова: "Тому я вважаю, що мають бути превентивні санкції. Якщо людина говорить про це в медіа, якщо вона публічно це каже й погрожує застосувати ядерну зброю у разі… То далі навіть не цікаво, що ця людина говорить. У разі чого? Такі ультиматуми цілковито не цікаві. Це свідчить про те, що вже відбулася дискредитація будь-яких домовленостей щодо незастосування ядерної зброї".

Більше деталей: На його думку, така дискредитація сталася після того, як Росія порушила Будапештський меморандум, і після публічних погроз застосуванням ядерної зброї.

ВІДЕО ДНЯ

Зеленський переконаний, що за цю ситуацію несе відповідальність насамперед російський президент Володимир Путін.

"Тому що не всі в Росії за застосування ядерної зброї проти України чи світу. Я впевнений у цьому. Є багато людей, які підтримують і Україну, і цивілізований шлях вирішення будь-яких військових конфліктів, мирного врегулювання. Але, на жаль, через інформаційну політику їх відсоток у Росії стає все меншим і меншим", – сказав він.

Президент також зазначив, що повністю підтримує підхід щодо необхідності ядерного роззброєння.

"Якщо ми не контролюємо порушення міжнародного права з боку тієї чи іншої ядерної держави, це означає, що ми з вами не контролюємо майбутнє, навіть імовірне застосування тієї чи іншої ядерної зброї. А якщо ми цього не можемо зробити, потрібно порушувати питання щодо скасування можливості використання певної зброї, щодо наявності цієї зброї в тієї чи іншої держави. Тільки такий вихід", – наголосив Зеленський.

Передісторія:

27 лютого президент РФ Володимир Путін наказав перевести сили стримування в особливий режим бойового чергування – і це було зроблено.

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров запевняв, що Росія не розглядає можливості використання ядерної зброї в Україні, проте не виключав ядерної війни.

Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв заявив, що Росія може застосувати ядерну зброю у чотирьох випадках, один з яких - акт агресії проти Росії чи її союзників, у результаті якого під загрозою було би існування країни. Пізніше Медведєв заявив, що санкції проти Росії можуть бути розцінені як акт агресії західних країн.

На російському телебаченні пропагандисти розмірковували, за скільки секунд міжконтинентальна балістична ракета "Сармат" долетить до столиць Великобританії, Німеччини та Франції, які дають Україні зброю.

Заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд попередила, що Москва, якщо піде на застосування ядерної зброї, ніколи не оговтається від наслідків.

Читайте також: Ніхто не знає, що чекає на світ після ядерної війни. Краще не перевіряти. Інтерв'ю з істориком з ядерної зброї