Генсек ООН признал, что угроза ядерной войны стала реальной

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш подчеркнул, что угроза ядерного конфликта снова стала реальной, хотя уже многие годы считалась немыслимой.

Источник: доклад генсека Гутерреша для Совбеза ООН

Прямая речь Гутерреша: "Больницы, школы, многоквартирные дома и социальные учреждения разрушены в результате обстрелов. 12 миллионов украинцев вынуждены были покинуть свои дома. В осажденных городах гражданское население стало заложниками, не имея доступа к основным благам цивилизации.

Угроза ядерного конфликта, казавшаяся немыслимой, теперь снова стала реальной.

Наиболее эффективный способ защитить гражданское население – это предотвращать начало вооруженных конфликтов и разрешать их мирным путем. Если конфликты нельзя предотвратить дипломатией, человеческое страдание можно уменьшить и полностью его избежать, если следовать международному гуманитарному праву и уважению прав человека".

Детали: Гутерреш подчеркнул, что последствия войны в Украине будут иметь глобальное измерение, прежде всего для продовольствия. Из-за нарушения налаженных линий поставок продовольствия в результате боевых действий цены на продукты питания и удобрения выросли в несколько раз, что провоцирует беспокойство и политическую нестабильность в развивающихся странах.

По его словам, это ударит прежде всего по беднейшему населению по всему миру и повлечет за собой ряд других внутренних и межгосударственных конфликтов из-за общественного напряжения.

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В своем отчете он призвал все стороны вооруженных конфликтов неукоснительно соблюдать международные стандарты и практики соблюдения прав человека и уважения международного права.

Отдельно он не осудил российских оккупантов за многочисленные военные преступления, а лишь признал, что в Украине существует гуманитарная катастрофа, вызванная войной.

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