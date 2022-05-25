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Генсек ООН признал, что угроза ядерной войны стала реальной

Денис КарловскийСреда, 25 мая 2022, 22:03
Генсек ООН признал, что угроза ядерной войны стала реальной
совбез оон в штаб-квартире организации в нью-йорке. фото: getty images

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш подчеркнул, что угроза ядерного конфликта снова стала реальной, хотя уже многие годы считалась немыслимой.

Источник: доклад генсека Гутерреша для Совбеза ООН

Прямая речь Гутерреша: "Больницы, школы, многоквартирные дома и социальные учреждения разрушены в результате обстрелов. 12 миллионов украинцев вынуждены были покинуть свои дома. В осажденных городах гражданское население стало заложниками, не имея доступа к основным благам цивилизации.

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Угроза ядерного конфликта, казавшаяся немыслимой, теперь снова стала реальной.

Наиболее эффективный способ защитить гражданское население – это предотвращать начало вооруженных конфликтов и разрешать их мирным путем. Если конфликты нельзя предотвратить дипломатией, человеческое страдание можно уменьшить и полностью его избежать, если следовать международному гуманитарному праву и уважению прав человека".

Детали: Гутерреш подчеркнул, что последствия войны в Украине будут иметь глобальное измерение, прежде всего для продовольствия. Из-за нарушения налаженных линий поставок продовольствия в результате боевых действий цены на продукты питания и удобрения выросли в несколько раз, что провоцирует беспокойство и политическую нестабильность в развивающихся странах.

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По его словам, это ударит прежде всего по беднейшему населению по всему миру и повлечет за собой ряд других внутренних и межгосударственных конфликтов из-за общественного напряжения.

В своем отчете он призвал все стороны вооруженных конфликтов неукоснительно соблюдать международные стандарты и практики соблюдения прав человека и уважения международного права.

Отдельно он не осудил российских оккупантов за многочисленные военные преступления, а лишь признал, что в Украине существует гуманитарная катастрофа, вызванная войной.

Предыстория:

  • Глава разведывательных агентств США Эврил Хэйнс убеждена, что российский президент Владимир Путин может пойти на ядерную эскалацию в случае, если поражение российских войск в Украине будет настолько очевидным, что его невозможно будет замаскировать.
  • Директор Центрального разведывательного управления США Билл Бернс заявлял, что у американских спецслужб и военной разведки нет наглядных доказательств подготовки Россией ядерного удара.
  • 18 мая в Кремле отметили, что российская военная доктрина якобы исключает возможность нанесения удара ядерным оружием по другому государству первым.
  • 14 мая глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин "пошутил", что Россия может нанести ядерный удар по Швеции и Финляндии, если они войдут в состав НАТО.
  • Президент Владимир Зеленский настойчиво призвал западные страны ввести превентивные санкции против России из-за ее безответственных угроз и шантажа ядерным оружием.

Темы: ядерное оружиеООНРосcиявойна
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