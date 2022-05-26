Регіони: від штурму Сєвєродонецька й Лисичанська багато руйнувань, у Мар'їнці пожежа

Російська армія продовжує руйнувати Луганську й Донецьку області, також зазнають обстрілів Харківська, Миколаївська та Дніпропетровська області.

Джерело: дані голів областей станом на 08:00 четверга 26 травня

Деталі: Харків: ніч із тривогами та поодинокими обстрілами, постраждалих немає.

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Протягом доби по області зазнала обстрілів окупантів Балаклія (Ізюмський район) – 8 людей поранено, серед них одна дитина, 2 людини загинули.

Також обстріляли Циркуни та Слобожанське Чугуївського району – 2 людей поранені.

Луганщина: спроби штурму Сєвєродонецька та Лисичанська.

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Серед руйнувань – науково-виробниче об'єднання "Імпульс", 11 багатоповерхівок в Сєвєродонецьку, 8 багатоповерхівок та приватних будинків, будинок культури і ЦНАП у Лисичанську, чотири будинки в Привіллі, по два – в Новодружеську та Гірському.

У Лисичанську 3 загиблих.

Донеччина: обстріли по усій лінії фронту. За добу – 4 вбитих і 12 поранених цивільних.

У Мар'їнці окупанти використали запалювальні снаряди, масштаби пожеж уточнюються.

Продовжується евакуація населення із прифронтової зони.

Миколаївщина: 25 травня обстрілу зазнав Миколаївський район. Зокрема, внаслідок обстрілів с. Солончаки Куцурубської громади пошкоджено 4 об'єкти соціальної та адміністративної інфраструктури. Поранена одна людина.

Внаслідок обстрілів смт Первомайське у другій половині дня є загибла людина.

Внаслідок обстрілу с. Котляреве Шевченківської громади пошкоджено магазин та житловий будинок з господарчими будівлями.

У Баштанському районі знов тривали обстріли території Широківської громади. Є пошкоджені і зруйновані житлові будинки. Потерпілих немає.

Вдень і вночі були обстріли у Березнегуватській громаді. Один загиблий та один поранений. Щодо руйнувань інформація уточнюється.

Херсонщина: стабільно напружена ситуація, окупанти обстрілюють не лише позиції ЗСУ та сусідні регіони, а й самі окуповані території. Критична ситуація у громадах, розташованих біля Снігурівки, Миколаєва та Дніпропетровської областей.

На Дніпропетровщині ніч минула з тривогами. Опівночі ворог обстріляв з артилерії Апостолівську громаду. Людей не зачепило. Зранку в області знову тривога.

Хмельницька область: ввечері, під час повітряної тривоги, сили ППО збили ворожу ракету. Жертв та руйнувань немає.

Відносно спокійно ніч минула на Волині й Закарпатті, у Рівненській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Одеській, Вінницькій, Запорізькій, Тернопільській, Львівській, Хмельницькій, Кіровоградській, Черкаській, Київській, Чернігівській, Сумській та Полтавській областях.