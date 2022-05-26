Регионы: от штурма Северодонецка и Лисичанска много разрушений, в Марьинке пожар

Российская армия продолжает разрушать Луганскую и Донецкую области, также подвергаются обстрелам Харьковская, Николаевская и Днепропетровская области.

Источник: данные глав областей по состоянию на 08:00 четверга 26 мая

Детали: Харьков: ночь с тревогами и единичными обстрелами, пострадавших нет.

В течение суток по области подверглись обстрелам оккупантов Балаклея (Изюмский район) – 8 человек ранены, среди них один ребенок, 2 человека погибли.

Также обстреляли Циркуны и Слобожанское Чугуевского района – 2 человека ранены.

Луганщина: попытки штурма Северодонецка и Лисичанска.

Среди разрушений – научно-производственное объединение "Импульс", 11 многоэтажек в Северодонецке, 8 многоэтажек и частных домов, дом культуры и ЦНАП в Лисичанске, четыре дома в Приволье, по два – в Новодружеске и Горском.

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В Лисичанске 3 погибших.

Донеччина: обстрелы по всей линии фронта. За сутки – 4 убитых и 12 раненых гражданских.

В Марьинке оккупанты использовали зажигательные снаряды, масштабы пожаров уточняются.

Продолжается эвакуация населения из прифронтовой зоны.

Николаевщина: 25 мая обстрелу подвергся Николаевский район. В частности, в результате обстрелов с. Солончаки Куцурубской общины повреждены 4 объекта социальной и административной инфраструктуры. Ранен один человек.

В результате обстрелов пгт Первомайское во второй половине дня есть погибший человек.

В результате обстрела с.Котлярово Шевченковской общины повреждены магазин и жилой дом с хозяйственными зданиями.

В Баштанском районе снова продолжались обстрелы территории Широковской общины. Имеются поврежденные и разрушенные жилые дома. Потерпевших нет.

Днем и ночью были обстрелы в Березнеговатской общине. Один погибший и один раненый. Относительно разрушений информация уточняется.

Херсонщина: стабильно напряженная ситуация, оккупанты обстреливают не только позиции ВСУ и соседние регионы, но и сами оккупированные территории. Критическая ситуация в общинах, расположенных возле Снегиревки, Николаева и Днепропетровской области.

В Днепропетровской области ночь прошла с тревогами. В полночь враг обстрелял из артиллерии Апостоловскую общину. Людей не задело. Утром в области снова тревога.

Хмельницкая область: вечером, во время воздушной тревоги, силы ПВО сбили вражескую ракету. Жертв и разрушений нет.

Относительно спокойно ночь прошла на Волыни и Закарпатье, в Ровенской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Одесской, Винницкой, Запорожской, Тернопольской, Львовской, Хмельницкой, Кировоградской, Черкасской, Киевской, Черниговской, Сумской и Полтавской областях.