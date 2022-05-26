"Одно из самых смертоносных сражений": NYT узнал, как ВСУ разгромили россиян на Северском Донце

Неудачная попытка форсировать реку Северский Донец в Белогоровке в начале мая стоила жизней не менее 400 российским солдатам и стала для армии РФ одним из самых смертоносных эпизодов этой войны.

Источник: "The New York Times"

Детали: Корреспондент NYT побывал на месте событий и увидел на берегу реки картину погрома: взорванные танки, обломки понтонных мостов, груды срезанных взрывами веток и тела российских солдат, некоторые их которых наполовину утопают в грязи.

В лесу "с деревьев свисают куски разорванной российской военной формы", местами стоит "невыносимый запах разлагающихся трупов", отметил журналист. Только в одном месте он увидел 15 испепеленных бронетранспортеров.

Дословно: "Неудачная переправа, имевшая место в этом месте в течение нескольких дней в начале мая, стала для российской армии одним из самых смертоносных сражений войны.

Ее силы пытались окружить украинских солдат в близлежащем городе Северодонецк, но вместо этого сами оказались в окружении реки и линии фронта украинцев. Погибли не менее 400 российских солдат, в основном от артиллерийских обстрелов".

Детали: "The New York Times" отмечает, что маневрирование войск в значительной степени превратилось в попытки заманить в ловушку.

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Не сумев захватить крупные города, такие как Киев, или отрезать все побережье Черного моря, российские военные предприняли попытку крупного окружения украинских войск на востоке. "Это усилие кажется трудным сейчас, когда Украина заблокировала один из основных маршрутов наступления, возле города Изюм", – пишет NYT..

Ближайшей целью российских сил стало окружение Северодонецка – самого восточного города Донбасса их тех, которые остаются под контролем Украины.

Россияне сосредоточились на битве на узком 75-километровом фронте на Донбассе. Они стремятся наступать как с севера, так и с юга, чтобы перекрыть единственную оставшуюся линию снабжения Украины в город Северодонецк.

Украинский полковник Дмитрий Кашенко, командовавший контратакой на понтонном мосту, сказал: "Россияне хотели небольшой победы. В Киеве пытались, в Харькове пробовали – проиграли. Они пытались выиграть хоть что-то (на Луганщине – ред.)"..

Река Северский Донец образует естественный барьер для продвижения россиян.

По словам полковника Кашенко, подходящих мест для понтонной переправы немного. На одну из переправ его направили 8 мая, после того как россияне развернули понтоны и перебросили солдат в лес на ближний берег. По его словам, украинская пехота продвинулась в этот район на следующий день, но была отбита и понесла потери.

Затем украинцы установили линию обороны, чтобы окружить россиян при переправе по понтонному мосту, и обрушили артиллерийский огонь на этот район. Они также установили выше по течению плавучие мины, позволив течению донести их до понтонов россиян. Украинские силы взорвали четыре отдельных моста на месте перехода.

По словам Кашенко, россияне спешно заложили новые понтоны и переправили бронетехнику, но прорвать украинскую линию обороны им не удалось.

Десятки бронетехники и пехоты оказались в ловушке и были растерзаны украинской артиллерией. Украинцы также ударили по российским войскам, задействованным в мостовых работах на дальнем берегу.

По словам Кашенко, в ходе обстрела были сделаны одни из первых залпов недавно прибывших американских гаубиц M777.

Полковник рассказал, что он предлагал силам противника сдаться, выкрикивая в громкоговоритель: "Русские, сдавайтесь!". Но он не знает, услышали ли они это.

По словам украинцев, некоторым российским солдатам удалось переплыть реку вплавь.

Среди вещей российских солдат украинцы нашли удостоверение к медали полковника РФ за участие в войне – награде "за боевые заслуги".

По данным NYT, украинские военные взорвали мосты через Северский Донец, а понтонные переправы не помогли россиянам перейти реку.

Напомним: Российские войска устанавливали понтонные переправы и пытались форсировать Северский Донец в Белогоровке, не имели успеха, но повторяли попытки несколько раз.

Американский Институт исследований войны (ISW) сообщал, что при попытке переправы через Северский Донец 11 мая российская армия потеряла 485 военнослужащих 74-й мотострелковой бригады из 550-ти и более 80 единиц техники РФ было повреждено.

ISW считает, что российские войска допустили значительные тактические ошибки при попытке масштабной переправы через реку Северский Донец со стороны Кременной.

В субботу 21 мая российские военные приготовились возобновить наступательные действия в направлении Ямполь – Северск с форсированием реки Северский Донец.