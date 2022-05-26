В ОП відреагували на російські паспорти на окупованих територіях: мітка ізгоя

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що український паспорт є символом героїзму, тоді як російський сьогодні – мітка ізгоя.

Джерело: Подоляк у Twitter

Пряма мова Подоляка: "Будь-які спроби роздавати російські паспорти на окупованих територіях юридично безглузді та безперспективні. Український паспорт у світі сьогодні – символ хоробрості та героїзму. Російський паспорт – мітка ізгоя".

Деталі: Подоляк нагадав, що українці "вільно подорожують по світу без віз та кордонів", тому незрозуміло, навіщо їм "квиток в РФ-концтабір".

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