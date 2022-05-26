В ОП відреагували на російські паспорти на окупованих територіях: мітка ізгоя
Четвер, 26 травня 2022, 12:31
Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що український паспорт є символом героїзму, тоді як російський сьогодні – мітка ізгоя.
Джерело: Подоляк у Twitter
Пряма мова Подоляка: "Будь-які спроби роздавати російські паспорти на окупованих територіях юридично безглузді та безперспективні. Український паспорт у світі сьогодні – символ хоробрості та героїзму. Російський паспорт – мітка ізгоя".
Деталі: Подоляк нагадав, що українці "вільно подорожують по світу без віз та кордонів", тому незрозуміло, навіщо їм "квиток в РФ-концтабір".
Передісторія:
- 25 травня президент Росії Володимир Путін підписав указ про спрощений прийом у громадянство Росії мешканців окупованих територій Херсонської та Запорізької областей України.
- Окупаційна влада заявила, що всі жителі Херсонської області матимуть право на отримання російського громадянства, також на окупованій території збираються повернути герб часів Російської імперії.
- В Україні вважають указ Путіна про російські паспорти "нікчемним".
- 25 травня російські загарбники повідомили місцевим жителям Маріуполя про те, що вони можуть отримати громадянство Росії без отримання проміжного громадянства так званої "ДНР".
- Голова комітету Ради Федерації з конституційного законодавства Андрій Клішас заявив, що право вирішувати, чи жити далі з Росією, мають мешканці всіх захоплених РФ українських територій, а не лише ті, хто живе на Донбасі.