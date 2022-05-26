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В ОП отреагировали на российские паспорта на оккупированных территориях: метка изгоя

Ирина БалачукЧетверг, 26 мая 2022, 12:31
Фото pixabay.com

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что украинский паспорт является символом героизма, в то время как российский сегодня – метка изгоя.

Источник: Подоляк в Twitter

Прямая речь Подоляка: "Любые попытки раздавать российские паспорта на оккупированных территориях юридически бессмысленные и бесперспективные. Украинский паспорт в мире сегодня – символ храбрости и героизма. Российский паспорт – метка изгоя".

Детали: Подоляк напомнил, что украинцы "свободно путешествуют по миру без виз и границ", поэтому непонятно, зачем им "билет в РФ-концлагерь".

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Темы: РосcияоккупациягражданствоОфис президента
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