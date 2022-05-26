В ОП отреагировали на российские паспорта на оккупированных территориях: метка изгоя
Четверг, 26 мая 2022, 12:31
Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что украинский паспорт является символом героизма, в то время как российский сегодня – метка изгоя.
Источник: Подоляк в Twitter
Прямая речь Подоляка: "Любые попытки раздавать российские паспорта на оккупированных территориях юридически бессмысленные и бесперспективные. Украинский паспорт в мире сегодня – символ храбрости и героизма. Российский паспорт – метка изгоя".
Реклама:
Детали: Подоляк напомнил, что украинцы "свободно путешествуют по миру без виз и границ", поэтому непонятно, зачем им "билет в РФ-концлагерь".
Предыстория:
- 25 мая президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном приеме в гражданство России жителей оккупированных территорий Херсонской и Запорожской областей Украины.
- Оккупационные власти заявили, что все жители Херсонской области будут иметь право получения российского гражданства, также на оккупированной территории собираются вернуть герб времен Российской империи.
- В Украине считают указ Путина о российских паспортах "ничтожным".
- 25 мая российские захватчики сообщили местным жителям Мариуполя о том, что они могут получить гражданство России без получения промежуточного гражданства так называемой "ДНР".
- Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что право решать, жить ли дальше с Россией, имеют жители всех захваченных РФ украинских территорий, а не только те, кто живут на Донбассе.
ВИДЕО ДНЯ