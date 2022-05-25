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Окупанти пропонують маріупольцям паспорти РФ – радник мера

Ірина БалачукСереда, 25 травня 2022, 16:32
Фото pixabay.com

Російські загарбники повідомили місцевим жителям Маріуполя про те, що вони можуть отримати громадянство Росії без отримання проміжного громадянства так званої "ДНР".

Джерело: радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у коментарі "Українській правді"

Пряма мова Андрющенка: "Люди, які втратили документи – у багатьох вони погоріли, наприклад, –  звертались до окупаційної влади, як їм отримати документи. Так звана "ДНР" спершу уникала цих питань, навіть коли всілякі пушиліни (колаборант, ватажок так званої "ДНР" Денис Пушилін – ред.) приїжджали, то вони відмовчувались.

Але сьогодні так звана їхня Міграційна служба повідомила, що для маріупольців – як вони кажуть для "жителів звільнених територій" – не потрібно отримувати проміжне громадянство "ДНР" для отримання громадянства Росії".

Деталі: Андрющенко нагадав, що раніше житель окупованих територій мав змогу прискорено отримати громадянство Росії, тільки якщо він мав паспорт "ДНР". А зараз паспорт РФ за прискореною процедурою можуть отримати усі громадяни, які зареєстровані у Донецькій області.

Андрющенко нагадав, що президент Росії Володимир Путін підписав указ про спрощений прийом у громадянство Росії мешканців окупованих територій Херсонської та Запорізької областей України.  

На запитання, чи вже почали видавати маріупольцям російські паспорти, Андрющенко відповів, що станом на 25 травня такої інформації немає. Водночас він нагадав, що мешканці Маріуполя не можуть отримати російський паспорт у місті – для цього вони мусять поїхати в РФ.

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Радник мера Маріуполя вважає, що так окупанти хочуть провести пряму анексію цих територій.

"Фактична анексія зокрема Маріуполя почалась", – підсумував Андрющенко.  

Що було раніше: Голова комітету Ради Федерації з конституційного законодавства Андрій Клішас заявив, що право вирішувати, чи жити далі з Росією, мають мешканці всіх захоплених РФ українських територій, а не лише ті, хто живе на Донбасі.

Передісторія: 

Теми: Маріупольвійнаокупаціягромадянство
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