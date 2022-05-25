Окупанти пропонують маріупольцям паспорти РФ – радник мера

Російські загарбники повідомили місцевим жителям Маріуполя про те, що вони можуть отримати громадянство Росії без отримання проміжного громадянства так званої "ДНР".

Джерело: радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у коментарі "Українській правді"

Пряма мова Андрющенка: "Люди, які втратили документи – у багатьох вони погоріли, наприклад, – звертались до окупаційної влади, як їм отримати документи. Так звана "ДНР" спершу уникала цих питань, навіть коли всілякі пушиліни (колаборант, ватажок так званої "ДНР" Денис Пушилін – ред.) приїжджали, то вони відмовчувались.

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Але сьогодні так звана їхня Міграційна служба повідомила, що для маріупольців – як вони кажуть для "жителів звільнених територій" – не потрібно отримувати проміжне громадянство "ДНР" для отримання громадянства Росії".

Деталі: Андрющенко нагадав, що раніше житель окупованих територій мав змогу прискорено отримати громадянство Росії, тільки якщо він мав паспорт "ДНР". А зараз паспорт РФ за прискореною процедурою можуть отримати усі громадяни, які зареєстровані у Донецькій області.

Андрющенко нагадав, що президент Росії Володимир Путін підписав указ про спрощений прийом у громадянство Росії мешканців окупованих територій Херсонської та Запорізької областей України.

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На запитання, чи вже почали видавати маріупольцям російські паспорти, Андрющенко відповів, що станом на 25 травня такої інформації немає. Водночас він нагадав, що мешканці Маріуполя не можуть отримати російський паспорт у місті – для цього вони мусять поїхати в РФ.

Радник мера Маріуполя вважає, що так окупанти хочуть провести пряму анексію цих територій.

"Фактична анексія зокрема Маріуполя почалась", – підсумував Андрющенко.

Що було раніше: Голова комітету Ради Федерації з конституційного законодавства Андрій Клішас заявив, що право вирішувати, чи жити далі з Росією, мають мешканці всіх захоплених РФ українських територій, а не лише ті, хто живе на Донбасі.

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