Російський сенатор натякає на можливу анексію Херсонщини та Запоріжжя
Голова комітету Ради Федерації з конституційного законодавства Андрій Клішас заявив, що право вирішувати, чи жити далі з Росією, мають мешканці всіх захоплених РФ українських територій, а не лише ті, хто живе на Донбасі.
Джерело: Клішас у Telegram
Пряма мова Клішаса: "Право визначити свою долю, чи жити далі разом із Росією, мають не лише громадяни суверенних "ДНР" та "ЛНР", а й жителі Херсонського регіону, Запоріжжя, усіх територій, де пройшла денацифікація та люди отримали право визначити своє майбутнє".
Для довідки: Росія у 2014 році на підставі так званого "референдуму" анексувала українським Крим.
Що було раніше: 19 травня прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що без волевиявлення жителів окупованих територій України нічого з цими територіями робити не можна.
Передісторія:
- На початку травня секретар генради путінської партії "Єдиної Росії" Андрій Турчак відвідав Херсон та заявив, що "Росія тут назавжди".
- Згодом призначена окупантами так звана влада Херсонської військово-цивільної адміністрації заявила, що проситиме президента Росії Володимира Путіна включити Херсонську область до складу РФ.
- У Путіна на це заявили, що Херсонщина має увійти до РФ "так само легітимно, як Крим".
- 16 травня Запорізька обласна військова адміністрація повідомляла, що окупанти отримали вказівку готувати захоплений Енергодар до "референдуму".