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Російський сенатор натякає на можливу анексію Херсонщини та Запоріжжя

Ірина БалачукП'ятниця, 20 травня 2022, 10:32
Російський сенатор натякає на можливу анексію Херсонщини та Запоріжжя
Андрій Клішас. Фото з Telegram

Голова комітету Ради Федерації з конституційного законодавства Андрій Клішас заявив, що право вирішувати, чи жити далі з Росією, мають мешканці всіх захоплених РФ українських територій, а не лише ті, хто живе на Донбасі.

Джерело: Клішас у Telegram

Пряма мова Клішаса: "Право визначити свою долю, чи жити далі разом із Росією, мають не лише громадяни суверенних "ДНР" та "ЛНР", а й жителі Херсонського регіону, Запоріжжя, усіх територій, де пройшла денацифікація та люди отримали право визначити своє майбутнє".

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Для довідки: Росія у 2014 році на підставі так званого "референдуму" анексувала українським Крим.  

Що було раніше: 19 травня прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що без волевиявлення жителів окупованих територій України нічого з цими територіями робити не можна.

Передісторія: 

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Теми: РосіяанексіяХерсонська областьЗапорізька область
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