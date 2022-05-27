Росіяни влучили у казарму Нацгвардії на Дніпропетровщині: 10 загиблих та 35 поранених – Корбан

Російські війська 27 травня обстріляли Дніпропетровську область, потрапили до казарми Нацгвардії в Дніпровському районі, повідомили у теробороні облцентру.

Джерело: керівник центру тероборони Дніпра Геннадій Корбан в ефірі "ДніпроТВ", якого цитує місцеве видання "Горсовет"

Деталі: За словами Корбана, був приліт ракети "Іскандер" до казарми Нацгвардії в Дніпровському районі.

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Попередньо загинули 10 людей, близько 35 поранених.

Корбан уточнює, що за наказом Міноборони армія не може концентрувати понад 20 осіб в одному місці.

Ракети запустили із Ростовської області. Було три ракети, одна з яких потрапила в ціль.

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Передісторія:

Російські війська 27 травня знову обстріляли Дніпропетровську область, є серйозні руйнування, під завалами шукають людей.

У Дніпропетровській області в ніч на 26 травня російська армія стріляла з артилерії по Апостолівській громаді, що в напрямку на Кривий Ріг.

25 травня російські окупанти кілька разів за день обстріляли Криворізький район Дніпропетровської області.

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