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Росіяни влучили у казарму Нацгвардії на Дніпропетровщині: 10 загиблих та 35 поранених – Корбан

Роман ПетренкоП'ятниця, 27 травня 2022, 12:44
фото ілюстративне

Російські війська 27 травня обстріляли Дніпропетровську область, потрапили до казарми Нацгвардії в Дніпровському районі, повідомили у теробороні облцентру.

Джерело: керівник центру тероборони Дніпра Геннадій Корбан в ефірі "ДніпроТВ", якого цитує місцеве видання "Горсовет"

Деталі: За словами Корбана, був приліт ракети "Іскандер" до казарми Нацгвардії в Дніпровському районі.

Попередньо загинули 10 людей, близько 35 поранених.

Корбан уточнює, що за наказом Міноборони армія не може концентрувати понад 20 осіб в одному місці.

Ракети запустили із Ростовської області. Було три ракети, одна з яких потрапила в ціль.

Передісторія:

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Нагадаємо: 

  • У ніч на 17 травня російські війська вдарили ракетами по Яворівському району на Львівщині, де розташований полігон, та по селищу Десна у Чернігівській області, поруч із яким розташований навчальний центр Збройних сил України "Десна". 
  • Після авіаудару по селищу Десна під уламками знайшли тіла 87 загиблих. 

Теми: Дніпропетровська областьобстрілвійнаРосія
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