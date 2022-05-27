Росіяни влучили у казарму Нацгвардії на Дніпропетровщині: 10 загиблих та 35 поранених – Корбан
П'ятниця, 27 травня 2022, 12:44
Російські війська 27 травня обстріляли Дніпропетровську область, потрапили до казарми Нацгвардії в Дніпровському районі, повідомили у теробороні облцентру.
Джерело: керівник центру тероборони Дніпра Геннадій Корбан в ефірі "ДніпроТВ", якого цитує місцеве видання "Горсовет"
Деталі: За словами Корбана, був приліт ракети "Іскандер" до казарми Нацгвардії в Дніпровському районі.
Попередньо загинули 10 людей, близько 35 поранених.
Корбан уточнює, що за наказом Міноборони армія не може концентрувати понад 20 осіб в одному місці.
Ракети запустили із Ростовської області. Було три ракети, одна з яких потрапила в ціль.
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- Російські війська 27 травня знову обстріляли Дніпропетровську область, є серйозні руйнування, під завалами шукають людей.
- У Дніпропетровській області в ніч на 26 травня російська армія стріляла з артилерії по Апостолівській громаді, що в напрямку на Кривий Ріг.
- 25 травня російські окупанти кілька разів за день обстріляли Криворізький район Дніпропетровської області.
Нагадаємо:
- У ніч на 17 травня російські війська вдарили ракетами по Яворівському району на Львівщині, де розташований полігон, та по селищу Десна у Чернігівській області, поруч із яким розташований навчальний центр Збройних сил України "Десна".
- Після авіаудару по селищу Десна під уламками знайшли тіла 87 загиблих.