Россияне попали в казарму Нацгвардии на Днепропетровщине: 10 погибших и 35 раненых – Корбан

Российские войска 27 мая обстреляли Днепропетровскую область, попали в казарму Нацгвардии в Днепровском районе, сообщили в теробороне облцентра.

Источник: глава теробороны Днепра Геннадий Корбан в эфире на "ДнепрТВ", которого цитирует местное издание "Горсовет"

Детали: По словам Корбана, был прилет ракеты "Искандер" в казарму Нацгвардии в Днепровском районе.

Предварительно погибли 10 человек, порядка 35 раненых.

Корбан уточняет, что по приказу Минобороны, армия не может концентрировать более 20 человек в одном месте.

Пуск ракет произошел из Ростовской области. Было три ракеты, одна из которых попала в цель.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ

Российские войска 27 мая обстреляли Днепропетровскую область, есть серьезные разрушения, под завалами ищут людей.

В Днепропетровской области в ночь на 26 мая российская армия стреляла из артиллерии по Апостоловской территориальной общине, что в направлении Кривого Рога.

25 мая российские оккупанты несколько раз за день обстреляли Криворожский район Днепропетровской области.

Напомним: