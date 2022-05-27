Россияне попали в казарму Нацгвардии на Днепропетровщине: 10 погибших и 35 раненых – Корбан
Пятница, 27 мая 2022, 12:44
Российские войска 27 мая обстреляли Днепропетровскую область, попали в казарму Нацгвардии в Днепровском районе, сообщили в теробороне облцентра.
Источник: глава теробороны Днепра Геннадий Корбан в эфире на "ДнепрТВ", которого цитирует местное издание "Горсовет"
Детали: По словам Корбана, был прилет ракеты "Искандер" в казарму Нацгвардии в Днепровском районе.
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Предварительно погибли 10 человек, порядка 35 раненых.
Корбан уточняет, что по приказу Минобороны, армия не может концентрировать более 20 человек в одном месте.
Пуск ракет произошел из Ростовской области. Было три ракеты, одна из которых попала в цель.
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Предыстория:
- Российские войска 27 мая обстреляли Днепропетровскую область, есть серьезные разрушения, под завалами ищут людей.
- В Днепропетровской области в ночь на 26 мая российская армия стреляла из артиллерии по Апостоловской территориальной общине, что в направлении Кривого Рога.
- 25 мая российские оккупанты несколько раз за день обстреляли Криворожский район Днепропетровской области.
Напомним:
- В ночь на 17 мая российские войска ударили ракетами по Яворивскому району Львовской области, где расположен полигон, и по поселку Десна в Черниговской области, рядом с которым расположен учебный центр Вооруженных сил Украины "Десна".
- После авиаудара по поселку Десна под обломками обнаружили тела 87 погибших.