Міноборони РФ "доводить", що в Україні американці "гралися" з віспою
Російське міністерство оборони заявило, що начебто російські окупанти в Україні знайшли докази роботи американців із збудниками віспи на території України.
Джерело: російська державна інформагенція "ТАСС" з коментарем начальника військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту збройних сил РФ Ігоря Кирилова
Пряма мова Кирилова: "У рамках спеціальної військової операції на території України в біолабораторіях України було знайдено матеріали американських інструкторів щодо навчання українських фахівців з екстренного реагування на спалахи натуральної віспи.
Інтерес Пентагона до цієї інфекції аж ніяк не випадковий. Брак належного контролю й засобів безпеки з боку США могли спровокувати використання цього збудника в терористичних цілях".
Деталі: За словами Кирилова, подібні лабораторії Пентагон нібито розмістив у Ніґерії.
Російське міноборони звернулося до керівництва Всесвітньої організації охорони здоров’я із проханням відреагувати на їхні "докази" наявності збудників віспи в українських лабораторіях.
Російський чиновник сказав, що неконтрольоване поширення віспи світом може спричинити таку саму пандемію, як і COVID-19.
Довідково: 1980 року ВООЗ заявила, що поширення віспи серед людей ліквідовано завдяки масштабній програмі вакцинації. На її подолання витратили понад 2 мільярди доз вакцин.
Задля уникнення повторного поширення віспи серед людей всі зразки збудника вірусу були знищені або відправлені до двох сховищ: в Атланті, США та лабораторії в Новосибірській області, тодішньому СРСР.
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Світом шириться мавпяча віспа. Що це за хвороба
Передісторія:
- Станом на 22 травня, ВООЗ зареєструвало 92 підтверджених випадки мавпячої віспи.
- На початку березня російське міноборони поширювало маячню, що коронавірус розробили й поширили в Україні через таємні біологічні лабораторії.
- Через тиждень 17 березня російське відомство заявило, що українська влада приховала витік у 2018 році з однієї лабораторії, де бойові комари перенесли небезпечне захворювання мешканцям окупованого Донбасу.
- У квітні росіяни показали якісь "документи" і "докази", що син президента США Джо Байдена Хантер роздавав вказівки, як розробляти секретну біозброю, що буде вбивати лише слов’ян-росіян.
- Крім того, Україна нібито готувала заходи щодо зараження росіян через морську воду різними захворюваннями, проти яких уже давно існують вакцини в цивілізованих країнах.