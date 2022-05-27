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Минобороны РФ "доказывает", что в Украине американцы "играли" с оспой

Денис КарловскийПятница, 27 мая 2022, 17:46
Минобороны РФ доказывает, что в Украине американцы играли с оспой

Российское министерство обороны заявило, что якобы российские оккупанты в Украине нашли доказательства работы американцев с возбудителями оспы на территории Украины.

Источник: российское государственное информагентство "ТАСС" с комментарием начальника войск радиационной, химической и биологической защиты вооруженных сил РФ Игоря Кириллова

Прямая речь Кириллова: "В рамках специальной военной операции на территории Украины в биолабораториях Украины были найдены материалы американских инструкторов по обучению украинских специалистов экстренному реагированию на вспышки натуральной оспы.

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Интерес Пентагона к этой инфекции далеко не случаен. Нехватка должного контроля и средств безопасности со стороны США могли спровоцировать использование этого возбудителя в террористических целях".

Детали: По словам Кириллова, подобные лаборатории Пентагон якобы разместил и в Нигерии.

Российское минобороны обратилось к руководству Всемирной организации здравоохранения с просьбой отреагировать на их "доказательства" наличия возбудителей оспы в украинских лабораториях.

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Российский чиновник сказал, что неконтролируемое распространение оспы миром может вызвать такую ​​же пандемию, как и COVID-19.

Справка: В 1980 году ВОЗ заявила, что распространение оспы среди людей ликвидировано благодаря масштабной программе вакцинации. На ее преодоление потратили более 2 миллиардов доз вакцин.

Во избежание повторного распространения оспы среди людей все образцы возбудителя вируса были уничтожены или отправлены в два хранилища: в Атланте, США и лаборатории в Новосибирской области, тогдашнем СССР.

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По миру распространяется обезьянья оспа. Что это за болезнь

Предыстория:

  • По состоянию на 22 мая, ВОЗ зарегистрировало 92 подтвержденных случая обезьяньей оспы.
  • В начале марта российское минобороны распространяло бред, что коронавирус разработали и распространили в Украине через секретные биологические лаборатории.
  • Через неделю 17 марта российское ведомство заявило, что украинские власти утили факт утечки в 2018 году из одной лаборатории, где "боевые комары" перенесли опасное заболевание жителям оккупированного Донбасса.
  • В апреле россияне показали какие-то "документы" и "доказательства", что сын президента США Джо Байдена Хантер раздавал указания, как разрабатывать секретное биооружие, которое будет убивать только славян-россиян.
  • Кроме того, Украина якобы готовила меры по заражению россиян через морскую воду разными заболеваниями, против которых уже давно существуют вакцины в цивилизованных странах.

Темы: РосcияСШАэпидемияВОЗ
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