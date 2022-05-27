Минобороны РФ "доказывает", что в Украине американцы "играли" с оспой
Российское министерство обороны заявило, что якобы российские оккупанты в Украине нашли доказательства работы американцев с возбудителями оспы на территории Украины.
Источник: российское государственное информагентство "ТАСС" с комментарием начальника войск радиационной, химической и биологической защиты вооруженных сил РФ Игоря Кириллова
Прямая речь Кириллова: "В рамках специальной военной операции на территории Украины в биолабораториях Украины были найдены материалы американских инструкторов по обучению украинских специалистов экстренному реагированию на вспышки натуральной оспы.
Интерес Пентагона к этой инфекции далеко не случаен. Нехватка должного контроля и средств безопасности со стороны США могли спровоцировать использование этого возбудителя в террористических целях".
Детали: По словам Кириллова, подобные лаборатории Пентагон якобы разместил и в Нигерии.
Российское минобороны обратилось к руководству Всемирной организации здравоохранения с просьбой отреагировать на их "доказательства" наличия возбудителей оспы в украинских лабораториях.
Российский чиновник сказал, что неконтролируемое распространение оспы миром может вызвать такую же пандемию, как и COVID-19.
Справка: В 1980 году ВОЗ заявила, что распространение оспы среди людей ликвидировано благодаря масштабной программе вакцинации. На ее преодоление потратили более 2 миллиардов доз вакцин.
Во избежание повторного распространения оспы среди людей все образцы возбудителя вируса были уничтожены или отправлены в два хранилища: в Атланте, США и лаборатории в Новосибирской области, тогдашнем СССР.
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Предыстория:
- По состоянию на 22 мая, ВОЗ зарегистрировало 92 подтвержденных случая обезьяньей оспы.
- В начале марта российское минобороны распространяло бред, что коронавирус разработали и распространили в Украине через секретные биологические лаборатории.
- Через неделю 17 марта российское ведомство заявило, что украинские власти утили факт утечки в 2018 году из одной лаборатории, где "боевые комары" перенесли опасное заболевание жителям оккупированного Донбасса.
- В апреле россияне показали какие-то "документы" и "доказательства", что сын президента США Джо Байдена Хантер раздавал указания, как разрабатывать секретное биооружие, которое будет убивать только славян-россиян.
- Кроме того, Украина якобы готовила меры по заражению россиян через морскую воду разными заболеваниями, против которых уже давно существуют вакцины в цивилизованных странах.