Наєв: Ситуація на фронті складна, але повністю контрольована

Ситуація у районах виконання завдань залишається складною, але повністю контролюється Збройними Силами України, запевнив командувач сил оборони генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Джерело: Наєв, якого цитує Міноборони

Пряма мова Наєва: "У Донецькій та особливо у Луганській областях ворог щодня й щоночі здійснює нарощування сил та засобів для виконання завдань щодо виходу у визначені райони з подальшим намаганням оточити українські війська.

Військове командування вживає вичерпних заходів щодо адекватного реагування на зазначені наміри противника. Наші оборонці ціною власного життя та здоров’я стримують ворожі наступи та роблять усе необхідне для утримання тих ділянок фронту, де ворог продовжує накопичувати додаткові сили та засоби".

Деталі: Наєв також повідомив, що на Харківському та Запорізькому напрямках ЗСУ укріплюють оборону.

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