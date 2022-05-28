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Наев: Ситуация на фронте сложная, но полностью контролируемая

Роман ПетренкоСуббота, 28 мая 2022, 09:59
Наев: Ситуация на фронте сложная, но полностью контролируемая
наев, фото ФОТО MIL.GOV.UA

Обстановка в районах выполнения задач остается сложной, но полностью контролируется Вооруженными Силами Украины, заверил командующий силами обороны генерал-лейтенант Сергей Наев.

Источник: Наев, которого цитирует Минобороны

Прямая речь Наева: "В Донецкой и особенно в Луганской областях враг ежедневно и каждую ночь осуществляет наращивание сил и средств для выполнения задач по выходу в определенные районы с последующими попытками окружить украинские войска.

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Военное командование принимает исчерпывающие меры по адекватному реагированию на указанные намерения противника. Наши защитники ценой собственной жизни и здоровья сдерживают вражеские наступления и делают все необходимое для удержания участков фронта, где враг продолжает накапливать дополнительные силы и средства".

Детали: Наев также сообщил, что в Харьковском и Запорожском направлениях ВСУ укрепляют оборону.

Напомним:

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Темы: НаевВооруженные силывойнаРосcия
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