Верещук дала два совета жителям оккупированных территорий
Вице-премьер-министр Ирина Верещук посоветовала жителям захваченных территорий Украины по возможности выехать в безопасность на территории, подконтрольные украинскому правительству, и не брать российское гражданство.
Источник: telegram-канал Верещук
Прямая речь Верещук: "Не углубляясь в юридические, политические и моральные вопросы, как министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, советую следующее:
1) Переезжайте на подконтрольную территорию. Знаю, что это не просто, но находите пути и возможности. Ибо, в конце концов, речь идет о вашей безопасности и судьбе вашей и ваших детях.
2) Не брать российский паспорт. Знаю, что это может быть непросто, но в долгосрочной перспективе российское гражданство создаст вам больше проблем, чем выгоды".
Детали: Верещук объяснила, что война скорее всего будет продолжительной, но заверила, что украинские власти не собираются отдавать свои территории. Министр пообещала, что в будущем украинская армия отвоюет захваченные территории.
Предыстория:
- 29 мая военная администрация Запорожской области сообщила, что российские оккупанты блокируют проезд автомобилей, которые хотят выехать на подконтрольную украинским властям территорию.
- В Офисе президента сказали, что выдача российских паспортов жителям оккупированных территорий бессмысленна, потому что в мире этот паспорт не воспринимают.
- Боевики так называемых "ДНР" и "ЛНР" анонсировали, что они проведут референдум о присоединении к России после захвата территорий областей.