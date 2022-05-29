Верещук дала два совета жителям оккупированных территорий

Вице-премьер-министр Ирина Верещук посоветовала жителям захваченных территорий Украины по возможности выехать в безопасность на территории, подконтрольные украинскому правительству, и не брать российское гражданство.

Источник: telegram-канал Верещук

Прямая речь Верещук: "Не углубляясь в юридические, политические и моральные вопросы, как министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, советую следующее:

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1) Переезжайте на подконтрольную территорию. Знаю, что это не просто, но находите пути и возможности. Ибо, в конце концов, речь идет о вашей безопасности и судьбе вашей и ваших детях.

2) Не брать российский паспорт. Знаю, что это может быть непросто, но в долгосрочной перспективе российское гражданство создаст вам больше проблем, чем выгоды".

Детали: Верещук объяснила, что война скорее всего будет продолжительной, но заверила, что украинские власти не собираются отдавать свои территории. Министр пообещала, что в будущем украинская армия отвоюет захваченные территории.

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