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Верещук дала два совета жителям оккупированных территорий

Денис КарловскийВоскресенье, 29 мая 2022, 22:06
ирина верещук. фото: пресс-служба опу

Вице-премьер-министр Ирина Верещук посоветовала жителям захваченных территорий Украины по возможности выехать в безопасность на территории, подконтрольные украинскому правительству, и не брать российское гражданство.

Источник: telegram-канал Верещук

Прямая речь Верещук: "Не углубляясь в юридические, политические и моральные вопросы, как министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, советую следующее:

1) Переезжайте на подконтрольную территорию. Знаю, что это не просто, но находите пути и возможности. Ибо, в конце концов, речь идет о вашей безопасности и судьбе вашей и ваших детях.

2) Не брать российский паспорт. Знаю, что это может быть непросто, но в долгосрочной перспективе российское гражданство создаст вам больше проблем, чем выгоды".

Детали: Верещук объяснила, что война скорее всего будет продолжительной, но заверила, что украинские власти не собираются отдавать свои территории. Министр пообещала, что в будущем украинская армия отвоюет захваченные территории.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • 29 мая военная администрация Запорожской области сообщила, что российские оккупанты блокируют проезд автомобилей, которые хотят выехать на подконтрольную украинским властям территорию.
  • В Офисе президента сказали, что выдача российских паспортов жителям оккупированных территорий бессмысленна, потому что в мире этот паспорт не воспринимают.
  • Боевики так называемых "ДНР" и "ЛНР" анонсировали, что они проведут референдум о присоединении к России после захвата территорий областей.

Темы: ВерещукоккупацияРосcияаннексия
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