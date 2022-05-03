До Латвії прибули 10 американських військових гелікоптерів

У Латвію доставлено кілька американських гелікоптерів в рамках операції Atlantic Resolve, що проводиться США.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Delfi.

У Латвію доставлено п'ять вертольотів UH-60 Black Hawk, три вертольоти HH 60 Black Hawk та два вертольоти CH 47 Chinook.

В рамках ротації операції Atlantic Resolve військовослужбовці 1-ї бойової авіаційної бригади ВПС США на вертольотах виконуватимуть свої обов'язки на авіаційній базі в Лієлварді, беручи участь у спільних тренуваннях та навчаннях з частинами латвійської армії.

США розпочали операцію Atlantic Resolve після анексії Криму Росією у 2014 році. Її мета — продемонструвати безперервний внесок США у колективну безпеку держав НАТО, сприяючи миру та стабільності у країнах Балтії та Польщі.

Раніше командувач Національними збройними силами Латвії Леонід Калніньш заявив, що в розпочатій Росією війні проти України нині жодна зі сторін не переважає, але ситуація може змінитися, коли Україна отримає важке озброєння.