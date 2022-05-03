Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

До Латвії прибули 10 американських військових гелікоптерів

"Європейська правда"Вівторок, 3 травня 2022, 23:02

У Латвію доставлено кілька американських гелікоптерів в рамках операції Atlantic Resolve, що проводиться США.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Delfi.

У Латвію доставлено п'ять вертольотів UH-60 Black Hawk, три вертольоти HH 60 Black Hawk та два вертольоти CH 47 Chinook.

В рамках ротації операції Atlantic Resolve військовослужбовці 1-ї бойової авіаційної бригади ВПС США на вертольотах виконуватимуть свої обов'язки на авіаційній базі в Лієлварді, беручи участь у спільних тренуваннях та навчаннях з частинами латвійської армії.

США розпочали операцію Atlantic Resolve після анексії Криму Росією у 2014 році. Її мета — продемонструвати безперервний внесок США у колективну безпеку держав НАТО, сприяючи миру та стабільності у країнах Балтії та Польщі.

Раніше командувач Національними збройними силами Латвії Леонід Калніньш заявив, що в розпочатій Росією війні проти України нині жодна зі сторін не переважає, але ситуація може змінитися, коли Україна отримає важке озброєння.

Теми: ЛатвіяНАТОСША
Головне сьогодні

Путін відмовляється від "денацифікації", бо росіяни не розуміють, що це – дослідники

Десвіфтизація Сбербанку і нафтове ембарго: ЄС представив шостий пакет санкцій

фото, відеоВ окупованій Макіївці горить нафтобаза

У страшній ДТП на Рівненщині загинули 26 осіб – поліція

Росія почала використовувати протикорабельні ракети по наземних цілях: чому це відбувається

ЄС представив проєкт нафтового ембарго проти РФ з винятком для двох країн – ЗМІ

Усі новини...
Латвія
Літак МАУ "підпрацьовуватиме" у Латвії
Сейм Латвії визнав геноцидом військову агресію РФ проти України
Росія закриває генеральні консульства Латвії, Естонії та Литви
Останні новини
11:19
В обладміністрації розповіли про травми потерпілих від обстрілу Львівщини
11:09
Мінна небезпека на околицях Києва й на Виноградарі зберігається 
11:06
фото У Бєлгороді встановили пам'ятник "бабусі із червоним прапором", але вже прибрали
11:05
На Івано-Франківщині побудують 100 тисяч метрів квадратних житла для переселенців
10:59
Путін відмовляється від "денацифікації", бо росіяни не розуміють, що це – дослідники
10:56
У РФ заявляють про високий ризик дефіциту пілотів через відплив за кордон
10:55
Харківський бабак-віщун Тимко опинився під російською окупацією
10:40
70 днів великої війни. Хроніка воєнних подій ОНЛАЙН
10:37
СБУ запускає 2 нових чат-боти: для пошуку зрадників і мародерів
10:33
Десвіфтизація Сбербанку і нафтове ембарго: ЄС представив шостий пакет санкцій
Усі новини...