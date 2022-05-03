В Латвию прибыли 10 американских военных вертолетов

В Латвию доставлены несколько американских вертолетов в рамках операции Atlantic Resolve, проводимой США.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

В Латвию доставлено пять вертолетов UH-60 Black Hawk, три вертолета HH 60 Black Hawk и два вертолета CH 47 Chinook.

В рамках ротации операции Atlantic Resolve военнослужащие 1-й боевой авиационной бригады ВВС США на вертолетах будут выполнять свои обязанности на авиационной базе в Лиелварде, участвуя в совместных тренировках и учениях с частями латвийской армии.

США начали операцию Atlantic Resolve после аннексии Крыма Россией в 2014 году. Ее цель — продемонстрировать непрерывный вклад США в коллективную безопасность государств НАТО, способствуя миру и стабильности в странах Балтии и в Польше.

Ранее командующий Национальными вооруженными силами Латвии Леонид Калниньш заявил, что в начавшейся Россией войне против Украины сейчас ни одна из сторон не имеет преимущества, но ситуация может измениться, когда Украина получит тяжелое вооружение.