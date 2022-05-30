Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Сєвєродонецьку бої вже на вулицях, трасу Лисичанськ-Бахмут обстрілюють – Гайдай

Олена РощінаПонеділок, 30 травня 2022, 09:46
У Сєвєродонецьку бої вже на вулицях, трасу Лисичанськ-Бахмут обстрілюють – Гайдай
Ситуація на Луганщині, мапа Інституту досліджень війни (ISW) за 29 травня

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомляє, що в Сєвєродонецьку бої йдуть уже на вулицях.

Джерело: Сергій Гайдай у ранковому зведенні 30 травня

Пряма мова: "Бої йдуть вже на вулицях Сєвєродонецька…. Ворог просувається всередину Сєвєродонецька".

Реклама:

Деталі: У Сєвєродонецьку зникли три лікарі, зв’язку з ними немає. Знайдено лише "швидку": передня частина автівки розірвана.

Крім того, було розстріляно машину з двома волонтерами, вони поранені, але в безпеці.

У Сєвєродонецьку критична інфраструктура зруйнована на майже 100%, пошкоджено 90% житлового фонду, з них 60% критично, заявив голова ОВА.

ВІДЕО ДНЯ

За словами Гайдая, "місто завалене російськими трупами, на вулиці спекотно – в подальшому це може спровокувати розвиток інфекцій"

Пряма мова: "Лисичанськ – під контролем України. Траса "Лисичанськ – Бахмут" – наша, але дуже обстрілюється, пересування нею небезпечне.

Гумвантажі завозяться, незабаром 10 фур з гуманітаркою їдуть до Лисичанська".

Цьому передувало: Вранці 30 травня Сергій Гайдай повідомляв, що тривають важкі бої за Сєвєродонецьк та Лисичанськ, російські військові увійшли на околиці Сєвєродонецька.

29 травня ЗСУ отримали підкріплення на сході та відкинули ворога з траси Лисичанськ – Бахмут. У районі Бобрового росіяни зазнали втрат і відійшли на попередні позиції.

Теми: Луганська областьвійнаСєвєродонецькЛисичанськ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Усі новини...
Контрнаступ ЗСУ на Херсонщині зламав плани Росії – військові експерти
Ворог перегруповується і готує наступи на Слов’янськ з Ізюму і Лиману – зведення
Авіаудар по Сумщині, ракети по Одещині, обстріли у 7 областях – голови ОВА
Генштаб: Захисники України за добу знищили дві сотні російських загарбників, усього – 30 350 
Останні новини
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
21:44
оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"
21:25
Зеленський подякував розвідці, СБУ і Повітряним силам: Потужно було
21:12
Зеленський: Країни G7 можуть показати своє лідерство щодо заморожених активів РФ
Усі новини...
Реклама: