У Сєвєродонецьку бої вже на вулицях, трасу Лисичанськ-Бахмут обстрілюють – Гайдай

Ситуація на Луганщині, мапа Інституту досліджень війни (ISW) за 29 травня

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомляє, що в Сєвєродонецьку бої йдуть уже на вулицях.

Джерело: Сергій Гайдай у ранковому зведенні 30 травня

Пряма мова: "Бої йдуть вже на вулицях Сєвєродонецька…. Ворог просувається всередину Сєвєродонецька".

Деталі: У Сєвєродонецьку зникли три лікарі, зв’язку з ними немає. Знайдено лише "швидку": передня частина автівки розірвана.

Крім того, було розстріляно машину з двома волонтерами, вони поранені, але в безпеці.

У Сєвєродонецьку критична інфраструктура зруйнована на майже 100%, пошкоджено 90% житлового фонду, з них 60% критично, заявив голова ОВА.

За словами Гайдая, "місто завалене російськими трупами, на вулиці спекотно – в подальшому це може спровокувати розвиток інфекцій"

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Пряма мова: "Лисичанськ – під контролем України. Траса "Лисичанськ – Бахмут" – наша, але дуже обстрілюється, пересування нею небезпечне.

Гумвантажі завозяться, незабаром 10 фур з гуманітаркою їдуть до Лисичанська".

Цьому передувало: Вранці 30 травня Сергій Гайдай повідомляв, що тривають важкі бої за Сєвєродонецьк та Лисичанськ, російські військові увійшли на околиці Сєвєродонецька.

29 травня ЗСУ отримали підкріплення на сході та відкинули ворога з траси Лисичанськ – Бахмут. У районі Бобрового росіяни зазнали втрат і відійшли на попередні позиції.