В Северодонецке бои уже на улицах, трассу Лисичанск-Бахмут обстреливают – Гайдай
Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщает, что в Северодонецке бои идут уже на улицах.
Источник: Сергей Гайдай в утренней сводке 30 мая
Прямая речь: "Бои идут уже на улицах Северодонецка… Враг продвигается вглубь Северодонецка".
Детали: В Северодонецке пропали три врача, связи с ними нет. Найдена только "скорая": передняя часть автомобиля разорвана.
Кроме того, была расстреляна машина с двумя волонтерами, они ранены, но в безопасности.
В Северодонецке критическая инфраструктура разрушена почти на 100%, повреждено 90% жилого фонда, из них 60% критически, заявил глава ОВА.
По словам Гайдая, "город завален российскими трупами, на улице жарко – в дальнейшем это может спровоцировать развитие инфекций"
Прямая речь: "Лисичанск – под контролем Украины. Трасса "Лисичанск – Бахмут" – наша, но очень обстреливается, передвижение по ней опасно.
Гуманитарные грузы завозятся, вскоре 10 фур с гуманитаркой едут в Лисичанск".
Этому предшествовало: Утром 30 мая Сергей Гайдай сообщал, что продолжаются тяжелые бои за Северодонецк и Лисичанск, российские военные вошли на окраины Северодонецка.
29 мая ВСУ получили подкрепление на востоке и отбросили врага с трассы Лисичанск – Бахмут. В районе Бобрового россияне понесли потери и отошли на прежние позиции.