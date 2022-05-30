В Северодонецке бои уже на улицах, трассу Лисичанск-Бахмут обстреливают – Гайдай

Ситуация в Луганской области, карта Института исследований войны (ISW) за 29 мая

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщает, что в Северодонецке бои идут уже на улицах.

Источник: Сергей Гайдай в утренней сводке 30 мая

Прямая речь: "Бои идут уже на улицах Северодонецка… Враг продвигается вглубь Северодонецка".

Детали: В Северодонецке пропали три врача, связи с ними нет. Найдена только "скорая": передняя часть автомобиля разорвана.

Кроме того, была расстреляна машина с двумя волонтерами, они ранены, но в безопасности.

В Северодонецке критическая инфраструктура разрушена почти на 100%, повреждено 90% жилого фонда, из них 60% критически, заявил глава ОВА.

По словам Гайдая, "город завален российскими трупами, на улице жарко – в дальнейшем это может спровоцировать развитие инфекций"

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Прямая речь: "Лисичанск – под контролем Украины. Трасса "Лисичанск – Бахмут" – наша, но очень обстреливается, передвижение по ней опасно.

Гуманитарные грузы завозятся, вскоре 10 фур с гуманитаркой едут в Лисичанск".

Этому предшествовало: Утром 30 мая Сергей Гайдай сообщал, что продолжаются тяжелые бои за Северодонецк и Лисичанск, российские военные вошли на окраины Северодонецка.

29 мая ВСУ получили подкрепление на востоке и отбросили врага с трассы Лисичанск – Бахмут. В районе Бобрового россияне понесли потери и отошли на прежние позиции.