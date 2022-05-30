Росіяни просунулися вглиб Сєвєродонецька, тривають бої – Гайдай

30 травня російські окупанти дещо просунулися вглиб Сєвєродонецька, тривають вуличні бої.

Джерело: голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у Telegram

Пряма мова Гайдая: "Ситуація у Сєверодонецьку максимально складна. Вдалося окупантам протиснути територію з окраїн – там, де готель "Мир", – і трохи просунутися вглиб міста. Там зараз ідуть і будуть ще йти вуличні бої".

Деталі: Голова ОВА закликав мешканців Сєвєродонецька не виходити на вулицю, а залишатися в укриттях.

Він також повідомив, що має надію, що троє лікарів, які зникли напередодні, живі, бо в підбитій "швидкій" тіл не було.

Щодо волонтерів, які раніше потрапили під обстріл, то, за словами Гайдая, вони живі, їх вдалося вивезти.

Після обстрілу евакуаційного транспорту під Лисичанськом, під час якого загинув французький журналіст та кілька осіб отримали поранення, евакуацію з Луганщини зупинили до стабілізації безпекової ситуації.

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