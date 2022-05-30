Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росіяни просунулися вглиб Сєвєродонецька, тривають бої – Гайдай

Ірина БалачукПонеділок, 30 травня 2022, 23:00
Росіяни просунулися вглиб Сєвєродонецька, тривають бої – Гайдай
Пошкоджений російськими окупантами будинок. Фото з Telegram Гайдая

30 травня російські окупанти дещо просунулися вглиб Сєвєродонецька, тривають вуличні бої.

Джерело: голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у Telegram

Пряма мова Гайдая: "Ситуація у Сєверодонецьку максимально складна. Вдалося окупантам протиснути територію з окраїн – там, де готель "Мир", – і трохи просунутися вглиб міста. Там зараз ідуть і будуть ще йти вуличні бої".

Реклама:

Деталі: Голова ОВА закликав мешканців Сєвєродонецька не виходити на вулицю, а залишатися в укриттях.

Він також повідомив, що має надію, що троє лікарів, які зникли напередодні, живі, бо в підбитій "швидкій" тіл не було.

Щодо волонтерів, які раніше потрапили під обстріл, то, за словами Гайдая, вони живі, їх вдалося вивезти.

ВІДЕО ДНЯ

Після обстрілу евакуаційного транспорту під Лисичанськом, під час якого загинув французький журналіст та кілька осіб отримали поранення, евакуацію з Луганщини зупинили до стабілізації безпекової ситуації.

Передісторія: 

Теми: Луганська областьСєвєродонецьквійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Усі новини...
Ударна авіація України "причесала" позиції ворога, зенітні війська знищили 2 ракети РФ
Зеленський і Ердоган обговорили створення Моніторингового центру в Стамбулі
Донецька область: окупанти убили 3 мирних мешканців за добу
Окупанти намагаються наступати на сході Запорізької області – голова ОВА
Останні новини
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
21:44
оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"
21:25
Зеленський подякував розвідці, СБУ і Повітряним силам: Потужно було
21:12
Зеленський: Країни G7 можуть показати своє лідерство щодо заморожених активів РФ
Усі новини...
Реклама: