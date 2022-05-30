Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне продвинулись вглубь Северодонецка, продолжаются бои – Гайдай

Ирина БалачукПонедельник, 30 мая 2022, 23:00
Россияне продвинулись вглубь Северодонецка, продолжаются бои – Гайдай
Поврежденный российскими оккупантами дом. Фото из Telegram Гайдая

30 мая российские оккупанты немного продвинулись внутрь Северодонецка, продолжаются уличные бои.

Источник: глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram

Прямая речь Гайдая: "Ситуация в Северодонецке максимально сложна. Удалось оккупантам продавить территорию с окраин – там, где гостиница "Мир", – и немного продвинуться вглубь города. Там сейчас идут и будут идти еще уличные бои".

Реклама:

Детали: Глава ОВА призвал жителей Северодонецка не выходить на улицу, а оставаться в укрытиях.

Он также сообщил, что надеется, что трое пропавших накануне врачей живы, потому что в подбитой "скорой" тел не было.

Что касается волонтеров, ранее попавших под обстрел, то, по словам Гайдая, они живы, их удалось вывезти.

ВИДЕО ДНЯ

После обстрела эвакуационного транспорта под Лисичанском, во время которого погиб французский журналист и несколько человек получили ранения, эвакуацию из Луганской области остановили до стабилизации ситуации по безопасности.

Предыстория:

Темы: Луганская областьСеверодонецквойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БРТов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Риск задержки соцвыплат есть в долгосрочной перспективе – Свириденко

Все новости...
Ударная авиация Украины "причесала" позиции врага, зенитные войска уничтожили 2 ракеты РФ
Зеленский и Эрдоган обсудили создание Мониторингового центра в Стамбуле
На востоке ВСУ уничтожили вражескую технику и сбили крылатую ракету
Оккупанты пытаются наступать на востоке Запорожской области – глава ОВА
Последние новости
22:06
Лубинец считает, что некоторые нормы закона о мобилизации противоречат Конституции
22:01
Экономические новости 27 декабря: риск задержки соцвыплат, "упрощенку" реформируют
21:56
В Бразилии говорят, что вряд ли арестуют Путина, несмотря на членство в МУС
21:54
Последний обмен был 7 августа, Россия не хочет возвращать пленных − Лубинец
21:39
Украина может производить больше оружия, чем способно заказать Минобороны - нардеп в подкасте от УП
21:19
В КГГА объяснили, почему не отменяют решение об остановке общественного транспорта во время воздушных тревог
21:13
Франция высылает двух дипломатов Азербайджана в ответ на аналогичный шаг
21:11
Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему
21:10
Кабмин увеличил компенсации за трудоустройство переселенцев
20:41
ОПК развивается, когда-то Украина сможет быть одним из сильнейших членов НАТО − Зеленский
Все новости...
Реклама: