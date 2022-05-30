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Россияне продвинулись вглубь Северодонецка, продолжаются бои – Гайдай

Ирина БалачукПонедельник, 30 мая 2022, 23:00
Поврежденный российскими оккупантами дом. Фото из Telegram Гайдая

30 мая российские оккупанты немного продвинулись внутрь Северодонецка, продолжаются уличные бои.

Источник: глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram

Прямая речь Гайдая: "Ситуация в Северодонецке максимально сложна. Удалось оккупантам продавить территорию с окраин – там, где гостиница "Мир", – и немного продвинуться вглубь города. Там сейчас идут и будут идти еще уличные бои".

Детали: Глава ОВА призвал жителей Северодонецка не выходить на улицу, а оставаться в укрытиях.

Он также сообщил, что надеется, что трое пропавших накануне врачей живы, потому что в подбитой "скорой" тел не было.

Что касается волонтеров, ранее попавших под обстрел, то, по словам Гайдая, они живы, их удалось вывезти.

После обстрела эвакуационного транспорта под Лисичанском, во время которого погиб французский журналист и несколько человек получили ранения, эвакуацию из Луганской области остановили до стабилизации ситуации по безопасности.

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Темы: Луганская областьСеверодонецквойна
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