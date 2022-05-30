Россияне продвинулись вглубь Северодонецка, продолжаются бои – Гайдай

30 мая российские оккупанты немного продвинулись внутрь Северодонецка, продолжаются уличные бои.

Источник: глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram

Прямая речь Гайдая: "Ситуация в Северодонецке максимально сложна. Удалось оккупантам продавить территорию с окраин – там, где гостиница "Мир", – и немного продвинуться вглубь города. Там сейчас идут и будут идти еще уличные бои".

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Детали: Глава ОВА призвал жителей Северодонецка не выходить на улицу, а оставаться в укрытиях.

Он также сообщил, что надеется, что трое пропавших накануне врачей живы, потому что в подбитой "скорой" тел не было.

Что касается волонтеров, ранее попавших под обстрел, то, по словам Гайдая, они живы, их удалось вывезти.

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После обстрела эвакуационного транспорта под Лисичанском, во время которого погиб французский журналист и несколько человек получили ранения, эвакуацию из Луганской области остановили до стабилизации ситуации по безопасности.

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