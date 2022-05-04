Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Ставлення українців до росіян різко погіршилося – опитування

Ірина БалачукСереда, 4 травня 2022, 15:51
Ставлення українців до росіян різко погіршилося – опитування
Фото riamo.ru

69% українців негативно ставляться до росіян, кількість тих, хто ставиться позитивно, за рік зменшилась у понад 3 рази і нині становить лише 8%.

Джерело: результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" 27 квітня

Дослівно соціологи: "За останній рік змінилося ставлення зі швидше позитивного на більш нейтральне до мешканців Білорусі, мешканців т.зв. ЛНР/ДНР та окупованого Криму. Натомість значно погіршилося ставлення до мешканців Росії і одночасно покращилося ставлення до російськомовних українців".

Реклама:

Деталі: До жителів Білорусі позитивно ставляться лише 22% (за рік показник погіршився втричі), негативно – 33%, нейтрально – 42%.  

До мешканців окупованого Криму позитивно ставляться 41%, негативно – 14%, нейтрально – 40%. 

 

До росіян, які проживають в Україні позитивно ставляться 30%, негативно – 27%, нейтрально – 39%. 

ВІДЕО ДНЯ

До мешканців т.зв. ДНР/ЛНР позитивно ставляться 27%, негативно – 31%, нейтрально – 37%. 

Соціологи зазначають, що дослідження ставлення до різноманітних етнічних та мовних груп, які проживають в Україні, показало переважно позитивне або ж позитивно-нейтральне ставлення до них.

Найкраще українці ставляться до україномовних (95% – позитивно) та російськомовних (57% – позитивно, 30% – нейтрально, 13% – негативно) українців.

Також позитивне ставлення переважає і до євреїв (60%) та угорців (49%), які проживають в Україні.

Дослідження громадської думки проходило 27 квітня. Методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера опитали 1000 осіб у віком від 18 років і старше в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 3,1%.  

Теми: Росіясоціологіяопитування
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Усі новини...
Росія
Росія відмовила Бразилії в участі в розслідуванні падіння літака Пригожина
В армії РФ багато дезертирів і"відмовників" – розвідка Британії
У Польщі розповіли про пошуки розвідки РФ охочих працювати проти Варшави
Останні новини
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
21:44
оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"
21:25
Зеленський подякував розвідці, СБУ і Повітряним силам: Потужно було
Усі новини...
Реклама: