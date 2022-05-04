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Ставлення українців до росіян різко погіршилося – опитування

Ірина БалачукСереда, 4 травня 2022, 15:51
Фото riamo.ru

69% українців негативно ставляться до росіян, кількість тих, хто ставиться позитивно, за рік зменшилась у понад 3 рази і нині становить лише 8%.

Джерело: результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" 27 квітня

Дослівно соціологи: "За останній рік змінилося ставлення зі швидше позитивного на більш нейтральне до мешканців Білорусі, мешканців т.зв. ЛНР/ДНР та окупованого Криму. Натомість значно погіршилося ставлення до мешканців Росії і одночасно покращилося ставлення до російськомовних українців".

Деталі: До жителів Білорусі позитивно ставляться лише 22% (за рік показник погіршився втричі), негативно – 33%, нейтрально – 42%.  

До мешканців окупованого Криму позитивно ставляться 41%, негативно – 14%, нейтрально – 40%. 

 

До росіян, які проживають в Україні позитивно ставляться 30%, негативно – 27%, нейтрально – 39%. 

До мешканців т.зв. ДНР/ЛНР позитивно ставляться 27%, негативно – 31%, нейтрально – 37%. 

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Соціологи зазначають, що дослідження ставлення до різноманітних етнічних та мовних груп, які проживають в Україні, показало переважно позитивне або ж позитивно-нейтральне ставлення до них.

Найкраще українці ставляться до україномовних (95% – позитивно) та російськомовних (57% – позитивно, 30% – нейтрально, 13% – негативно) українців.

Також позитивне ставлення переважає і до євреїв (60%) та угорців (49%), які проживають в Україні.

Дослідження громадської думки проходило 27 квітня. Методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера опитали 1000 осіб у віком від 18 років і старше в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 3,1%.  

Теми: Росіясоціологіяопитування
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