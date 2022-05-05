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Блінкен отримав позитивний тест на Covid – Держдеп

Ольга Глущенко Четвер, 5 травня 2022, 01:40
Блінкен, фото: Getty Images

У середу держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен отримав позитивний результат тесту на Covid-19.

Джерело: речник Держдепу Нед Прайс, цитує CNN

Пряма мова: "… Блінкен отримав позитивний ПЛР-тест на COVID-19. Секретар повністю вакцинований проти вірусу і відчуває лише легкі симптоми".

Деталі: Прайс зазначив, що у вівторок у Блінкена був негативний результат.

У Держдепі повідомляють, що Блінкен ізолюватиметься вдома і працюватиме, дотримуючись "віддаленого графіку роботи".

Головний дипломат США був присутній на вечері кореспондентів Білого дому в суботу, на якій також був присутній президент Джо Байден.

Проте речниця Білого дому Джен Псакі заявила в середу, що президент не був у тісному контакті ні з ким із людей, які отримали позитивні тести на Covid-19.

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Теми: СШАкоронавірус
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