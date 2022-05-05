Блінкен отримав позитивний тест на Covid – Держдеп
У середу держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен отримав позитивний результат тесту на Covid-19.
Джерело: речник Держдепу Нед Прайс, цитує CNN
Пряма мова: "… Блінкен отримав позитивний ПЛР-тест на COVID-19. Секретар повністю вакцинований проти вірусу і відчуває лише легкі симптоми".
Деталі: Прайс зазначив, що у вівторок у Блінкена був негативний результат.
У Держдепі повідомляють, що Блінкен ізолюватиметься вдома і працюватиме, дотримуючись "віддаленого графіку роботи".
Головний дипломат США був присутній на вечері кореспондентів Білого дому в суботу, на якій також був присутній президент Джо Байден.
Проте речниця Білого дому Джен Псакі заявила в середу, що президент не був у тісному контакті ні з ким із людей, які отримали позитивні тести на Covid-19.
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