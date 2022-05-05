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Блинкен получил положительный тест на Covid – Госдеп

Ольга ГлущенкоЧетверг, 5 мая 2022, 01:40
Блинкен, фото: Getty Images

В среду госсекретарь США Энтони Блинкен получил положительный результат теста на Covid-19.

Источник: пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс, цитирует CNN

Прямая речь: "Блинкен получил положительный ПЦР-тест на COVID-19. Секретарь полностью вакцинирован против вируса и испытывает только легкие симптомы".

Детали: Прайс отметил, что во вторник у Блинкена был отрицательный результат.

В Госдепе сообщают, что Блинкен будет изолироваться и работать дома, соблюдая "удаленный график работы".

Главный дипломат США присутствовал на ужине корреспондентов Белого дома в субботу, на котором также присутствовал президент Джо Байден.

Однако спикер Белого дома Джен Псаки заявила в среду, что президент не был в тесном контакте ни с кем из людей, получивших положительные тесты на Covid-19.

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Темы: СШАкоронавирус
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