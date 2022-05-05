Блинкен получил положительный тест на Covid – Госдеп
В среду госсекретарь США Энтони Блинкен получил положительный результат теста на Covid-19.
Источник: пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс, цитирует CNN
Прямая речь: "Блинкен получил положительный ПЦР-тест на COVID-19. Секретарь полностью вакцинирован против вируса и испытывает только легкие симптомы".
Детали: Прайс отметил, что во вторник у Блинкена был отрицательный результат.
В Госдепе сообщают, что Блинкен будет изолироваться и работать дома, соблюдая "удаленный график работы".
Главный дипломат США присутствовал на ужине корреспондентов Белого дома в субботу, на котором также присутствовал президент Джо Байден.
Однако спикер Белого дома Джен Псаки заявила в среду, что президент не был в тесном контакте ни с кем из людей, получивших положительные тесты на Covid-19.