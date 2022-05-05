Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Блинкен получил положительный тест на Covid – Госдеп

Ольга ГлущенкоЧетверг, 5 мая 2022, 01:40
Блинкен получил положительный тест на Covid – Госдеп
Блинкен, фото: Getty Images

В среду госсекретарь США Энтони Блинкен получил положительный результат теста на Covid-19.

Источник: пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс, цитирует CNN

Прямая речь: "Блинкен получил положительный ПЦР-тест на COVID-19. Секретарь полностью вакцинирован против вируса и испытывает только легкие симптомы".

Реклама:

Детали: Прайс отметил, что во вторник у Блинкена был отрицательный результат.

В Госдепе сообщают, что Блинкен будет изолироваться и работать дома, соблюдая "удаленный график работы".

Главный дипломат США присутствовал на ужине корреспондентов Белого дома в субботу, на котором также присутствовал президент Джо Байден.

ВИДЕО ДНЯ

Однако спикер Белого дома Джен Псаки заявила в среду, что президент не был в тесном контакте ни с кем из людей, получивших положительные тесты на Covid-19.

Темы: СШАкоронавирус
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БРТов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Риск задержки соцвыплат есть в долгосрочной перспективе – Свириденко

Все новости...
США
В Пентагоне заверили, что средств для нужд Украины хватит
Apple объявила дату осенней презентации, на которой покажет iPhone 15
США объявили о новом пакете военной помощи Украине на четверть миллиарда
Последние новости
22:35
США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн
22:26
Россияне вечером запустили ударные БпЛА с юга
22:06
Лубинец считает, что некоторые нормы закона о мобилизации противоречат Конституции
22:01
Экономические новости 27 декабря: риск задержки соцвыплат, "упрощенку" реформируют
21:56
В Бразилии говорят, что вряд ли арестуют Путина, несмотря на членство в МУС
21:54
Последний обмен был 7 августа, Россия не хочет возвращать пленных − Лубинец
21:39
Украина может производить больше оружия, чем способно заказать Минобороны - нардеп в подкасте от УП
21:19
В КГГА объяснили, почему не отменяют решение об остановке общественного транспорта во время воздушных тревог
21:13
Франция высылает двух дипломатов Азербайджана в ответ на аналогичный шаг
21:11
Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему
Все новости...
Реклама: