Шарій визнав, що не дотягує до Ассанжа, а також буцімто знав про підготовку своєї депортації

Іспанський блогер і громадянин України Анатолій Шарій, якому загрожує екстрадиція до України через звинувачення у скоєнні державної зради, каже, що не дотягує до рівня журналіста Джуліана Ассанжа.

Джерело: коментар Шарія для російського пропагандистського медіа "Ізвєстія"

Пряма мова Шарія: "Звісно, я очікував. Я чекав усе повністю: і те, що станеться, бо добре, чим займається українська влада. Це дуже важливо зараз, під час війни займатися саме цим (депортацією державних злочинців – ред.)

І я знав, який буде в принципі розвиток цієї ситуації. Все сталося точнісінько так, як очікували.

Я не думаю, що слід порівнювати (мене – ред.) з Ассанжем, тому що в мене трохи інша ситуація. І ми бачимо щодо розвитку цієї ситуації, що вона інша".

Деталі: Шарій сказав, що "переказав вітання" генеральній прокурорці Ірині Венедіктовій, про всяк випадок, зазначивши на камеру, що вона "розумна і гарна".

Також він сказав, що не хоче бути предметом обміну полоненими з Росією, а краще опиниться в Бразилії.

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Блогер додав, що йому було цікаво дізнатися реакцію українців на його затримання в Іспанії. Він удав, що буцімто буде дивитися серіали, пити кока-колу й читати новини після сьогоднішнього дня.

Довідково: Джуліан Ассанж – це австралійський журналіст, який заснував інтернет-портал WikiLeaks у 2006 році. Завдяки зламу баз даних урядів та "зливів" від джерел у владних кабінетах, Ассанж публікував на WikiLeaks конфіденційні документи та листування високопосадовців, дипломатів та шпигунів країн Заходу. Ці публікації спричинили значний розголос серед громадськості через можливі факти корупції, цинізму та змови між урядами країн Заходу.

2010 року шведська поліція порушила кримінальну справу проти нього за звинуваченням у зґвалтуванні. Ассанж потайки перебрався до Лондона, де невдовзі його заарештували. Суд готувався здійснити його екстрадицію до Швеції, але Ассанж знайшов прихисток у посольстві Еквадору в Лондоні.

У квітні 2019 року уряд Еквадору скасував право прихистку для Ассанжа, і його затримала поліція Лондону. Він просидів у в’язниці майже рік за порушення умов затримання.

Уряд США надіслав клопотання про його депортацію до США через злам таємних даних. У грудні 2021 року лондонський суд дозволив екстрадицію Ассанжа, але наразі триває період щодо можливої апеляції цього рішення з боку захисту.

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