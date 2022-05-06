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Перша леді США зустрінеться у Словаччині з українськими біженцями

"Європейська правда"П'ятниця, 6 травня 2022, 00:25

Перша леді США Джілл Байден у четвер ввечері відправляється до Словаччини, де вона зустрінеться з українськими біженцями.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на сайт Білого дому.

Візит Джілл Байден розпочнеться 5 травня та триватиме чотири дні. Зокрема, 6 травня вона збирається відсвяткувати День матері у східнословацькому місті Кошице,  відвідавши центр для біженців та дві спеціальні школи.  

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"Доктора Байден надихає стійкість і сила українського народу і вона сподівається повідомити, що американці стоять на його стороні", – йдеться у релізі. 

Також перша леді США зустрінеться з президентом Словаччини Зузаною Чапутовою. 

Після Словаччини, Джілл Байден полетить до Румунії, де зустрінеться із першою леді цієї країни Кармен Йоханніс, а також відвідає американських військових на авіабазі Михаїл Когелнічану.

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