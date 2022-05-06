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Первая леди США встретится в Словакии с украинскими беженцами

"Европейская правда"Пятница, 6 мая 2022, 00:25

Первая леди США Джилл Байден в четверг вечером отправляется в Словакию, где она встретится с украинскими беженцами.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на сайт Белого дома.

Визит Джилл Байден начнется 5 мая и продлится четыре дня. В частности, 6 мая она собирается отпраздновать День матери в восточнословацком городе Кошице, посетив центр для беженцев и две специальные школы.

"Доктора Байден вдохновляет стойкость и сила украинского народа, и она надеется сообщить, что американцы стоят на его стороне", – говорится в релизе.

Также первая леди США встретится с президентом Словакии Зузаной Чапутовой.

После Словакии Джилл Байден улетит в Румынию, где встретится с первой леди этой страны Кармен Йоханнис, а также посетит американских военных на авиабазе Михаил Когелничану.

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