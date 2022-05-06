Шольц: Путін не повинен виграти війну і не виграє її

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що президент РФ Владімір Путін не повинен виграти війну проти України, оскільки це створить ризик міжнародного свавілля.

Про це він сказав у п'ятницю на публічному заході в Гамбурзі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bild.

Шольц назвав агресивну війну Росії в Україні винятковою подією. "Агресія Росії проти України - найбільша катастрофа нашого часу. Світ після цієї агресивної та винищувальної війни вже не буде таким, як раніше. Його вже нема", - сказав він.

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Жорстока агресивна та руйнівна війна Росії знаменує собою радикальний розрив із європейським мирним порядком після закінчення холодної війни, заявив Шольц.

Він зазначив, що "багато розумних голів" вважали б таку ескалацію неможливою через тісні міжнародні зв'язки після 1989 року.

"З раціональної точки зору, тісна взаємозалежність національних економік вже давно зробила збройні конфлікти настільки дорогими, що жодна сторона не повинна думати про те, щоб вдатися до цього методу", - сказав Шольц.

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Проте будь-яка "раціональна логіка витрат та вигод" руйнується, коли "ірраціональні дійові особи через ідеологічну сліпоту кидають ідею співпраці на вітер", додав Шольц.

За його словами, путінська "імперіалістична і реваншистська ідеологія російської могутності та російської величі" важила для російського президента "більше, ніж добробут його власного народу".

Шольц ще раз наголосив на солідарності федерального уряду з Україною.

"Ми надаємо Україні будь-яку підтримку, яку можемо надати, і водночас беремо на себе відповідальність", - сказав він.

"Путін не повинен виграти цю злочинну агресивну війну проти України - і він цю війну не виграє. Якщо Путіну це зійде з рук, існує ризик міжнародного свавілля. Тільки з цієї причини Росія не повинна взяти гору", - підкреслив канцлер Німеччини.

Санкції, введені проти Росії у відповідь на її вторгнення в Україну, не будуть скасовані доти, доки Москва не досягне мирної угоди з Україною, заявляв раніше Шольц.