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9 травня в Україні можуть активізуватися російські диверсанти – МВС

Світлана КізіловаП'ятниця, 6 травня 2022, 21:53
9 травня в Україні можуть активізуватися російські диверсанти – МВС
Людина у балаклаві, фото getty images

У Міністерстві внутрішніх справ допускають активізацію диверсантів та інших кримінальних елементів напередодні 9 травня.

Джерело: перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін, якого цитує Укрінформ

Деталі: Єнін уточнив, що для гарантування безпеки під час запланованих заходів у День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні по всій країні будуть задіяні понад 5 тисяч правоохоронців.

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За його словами, зараз у низці міст України проводяться спецоперації для запобігання імовірним провокаціям.

Заступник міністра зазначив, що правоохоронці виявляють потенційних диверсантів фактично щодня. Приміром, у п’ятницю в одній із центральних областей України затримано особу, яка співпрацювала з ворогом. За даними правоохоронців, фігурант під час тимчасового захоплення РФ території Київщини наводив ворога на місця нагромадження стратегічних запасів, показував, де живуть учасники АТО, активісти тощо.

Пряма мова: "Ми отримуємо інформацію про цілком імовірні обстріли мирних територій, і тому звертаюся до кожного жителя України, особливо у ці дні – не нехтувати сигналами повітряної тривоги.

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І, безумовно, ці символічні дати для російського агресора – як червоне для бика. Тому ми готові до протидії ДРГ та іншим кримінальним елементам, які цілком імовірно можуть активізуватися у ці дні.

Поки весь цивілізований світ згадує у ці дні жертв страшних війн, Російська Федерація хоче парадів і готується до танців на кістках у Маріуполі. Так от, 9 травня для РФ – це ніякий не день перемоги, це день великої ганьби".

Нагадаємо:

Запроваджувати подовжену комендантську годину 8 та 9 травня в Києві влада не планує, але правоохоронці посилять патрулювання вулиць.

Теми: День ПеремогиРосіядиверсанти
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