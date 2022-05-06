Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

9 травня в Україні можуть активізуватися російські диверсанти – МВС

Світлана КізіловаП'ятниця, 6 травня 2022, 21:53
Людина у балаклаві, фото getty images

У Міністерстві внутрішніх справ допускають активізацію диверсантів та інших кримінальних елементів напередодні 9 травня.

Джерело: перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін, якого цитує Укрінформ

Деталі: Єнін уточнив, що для гарантування безпеки під час запланованих заходів у День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні по всій країні будуть задіяні понад 5 тисяч правоохоронців.

За його словами, зараз у низці міст України проводяться спецоперації для запобігання імовірним провокаціям.

Заступник міністра зазначив, що правоохоронці виявляють потенційних диверсантів фактично щодня. Приміром, у п’ятницю в одній із центральних областей України затримано особу, яка співпрацювала з ворогом. За даними правоохоронців, фігурант під час тимчасового захоплення РФ території Київщини наводив ворога на місця нагромадження стратегічних запасів, показував, де живуть учасники АТО, активісти тощо.

Пряма мова: "Ми отримуємо інформацію про цілком імовірні обстріли мирних територій, і тому звертаюся до кожного жителя України, особливо у ці дні – не нехтувати сигналами повітряної тривоги.

І, безумовно, ці символічні дати для російського агресора – як червоне для бика. Тому ми готові до протидії ДРГ та іншим кримінальним елементам, які цілком імовірно можуть активізуватися у ці дні.

ВІДЕО ДНЯ

Поки весь цивілізований світ згадує у ці дні жертв страшних війн, Російська Федерація хоче парадів і готується до танців на кістках у Маріуполі. Так от, 9 травня для РФ – це ніякий не день перемоги, це день великої ганьби".

Нагадаємо:

Запроваджувати подовжену комендантську годину 8 та 9 травня в Києві влада не планує, але правоохоронці посилять патрулювання вулиць.

Теми: День ПеремогиРосіядиверсанти
Головне сьогодні

відео Захисники показали знищення ворожого катера біля Зміїного

Загинув ще один журналіст, який пішов захищати країну в лавах ЗСУ

відеоЧоловік накрав гуманітарки на пів мільйона, поки "допомагав" волонтерам

Втрати Росії у війні проти України перевищили 25 тисяч вбитих вояк

відео Міст відновили: перша електричка прибула в Ірпінь

Флісову кофту Зеленського продали на аукціоні в Лондоні

Усі новини...
День Перемоги
На Львівщині не буде масових заходів 7-9 травня
РНБО очікує збільшення обстрілів 8-9 травня: просять не ігнорувати сирени
Терехов посадив квіти біля меморіалу Слави, але закликав містян не ходити туди 9 травня
Останні новини
14:15
Росія переводить мобільні оператори ОРДЛО на свій код +7
14:01
Санду заявила про відсутність військової загрози для Молдови
14:00
відео У Коростені демонтували радянський пам’ятник комсомольцям
13:55
фотоУ прикордонників зʼявився Термінатор: чотирилапий ненависник окупантів уже на службі
13:54
На Київщині без газу залишається лише одне село, без води - окремі будинки
13:47
Росіяни вдарили 4 ракетами по Одещині
13:46
На півдні збили дороговартісний ударний безпілотник РФ
13:31
У Придністров’ї повідомили про нові вибухи біля кордону з Україною
13:26
Абрамович погодив умови продажу Челсі
13:15
У Франції відбулась інавгурація переобраного на другий строк Макрона
Усі новини...