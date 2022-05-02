Зеленський: Я не можу сказати, що Росія точно не використає ядерну зброю
Президент України Володимир Зеленський не виключає, що президент Росії Володимир Путін може застосувати ядерну зброю на тлі війни проти України, оскільки росіяни вже продемонстрували безвідповідальність на українських АЕС.
Джерело: Володимир Зеленський в інтерв'ю австралійському телеканалу "Nine Network"
Пряма мова: "Я можу констатувати, що відбувається у мене в державі і згідно з цією констатацією зробити висновки – і нехай кожен зробить свої висновки…
У нас дуже розвинута атомна генерація, атомні електростанції в Україні, ми дуже потужні. Спочатку вони захопили Чорнобильську атомну електростанцію і хотіли вибити всіх наших технічних працівників, навіть не розуміючи, що з цим робити.
Потім вони захопили Запорізьку атомну електростанцію – найбільшу в Європі. Вони обстрілювали її з танків, з іншої броньованої техніки, вони конкретно стріляли по ядерних реакторах. Вони стріляли по атомних електростанціях. Так, вона захищена – але стріляли з танків чеченці й інші бойовики, їхня армія, військові: вони заблокували її і просто по ній стріляли".
Деталі: Зеленський наголосив, що Запорізька АЕС у 6 разів більша за Чорнобильську – і в разі вибуху там смерть прийшла б у всю Європу.
ВІн додав, що росіян це не зупинило – і не важливо, давали їм наказ стріляти чи лише захопити АЕС, відповідальність все одно несе той, хто давав наказ захопити станції, хто "керує цими бандитами".
Пряма мова: "Тож ви не можете очікувати від цих людей, від керівництва Російської Федерації – як політичного, так і військвого, – що вони не будуть використовувати ядерну зброю. Або будуть. Може бути так, як було у нас із ядерною генерацією. І тому я просто не можу сказати: 100% ні, вони не будуть використовувати – або будуть.
Іноді, мені здається, вони щось використовують, навіть не розуміючи результату. Або розуміють результат, але їм все одно. Найгірші люди – яким все одно".
Передісторія:
- 24 лютого Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну, Володимир Путін назвав війну "спеціальною воєнною операцією".
- 27 лютого Путін наказав перевести сили стримування в особливий режим бойового чергування – і це було зроблено.
- У країнах Заходу думки щодо ймовірності ядерного удару з боку РФ розділилися: одні вважають, що Путін блефує, інші – що до його погроз варто ставитися серйозно.
- Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров запевняв, що Росія не розглядає можливості використання ядерної зброї в Україні, проте не виключав ядерної війни.
- Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв натякав, що санкції проти Росії можуть бути розцінені як акт агресії західних країн, а на такі дії в Росії передбачене застосування ядерної зброї.
- На російському телебаченні пропагандисти розмірковували, за скільки секунд міжконтинентальна балістична ракета "Сармат" долетить до столиць Великобританії, Німеччини та Франції, які дають Україні зброю.
- Заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд попередила, що Москва, якщо піде на застосування ядерної зброї, ніколи не оговтається від наслідків.
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