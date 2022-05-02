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Зеленський: Я не можу сказати, що Росія точно не використає ядерну зброю

Олена РощінаПонеділок, 2 травня 2022, 11:54

Президент України Володимир Зеленський не виключає, що президент Росії Володимир Путін може застосувати ядерну зброю на тлі війни проти України, оскільки росіяни вже продемонстрували безвідповідальність на українських АЕС.

Джерело: Володимир Зеленський в інтерв'ю австралійському телеканалу "Nine Network"

Пряма мова: "Я можу констатувати, що відбувається у мене в державі і згідно з цією констатацією зробити висновки – і нехай кожен зробить свої висновки… 

У нас дуже розвинута атомна генерація, атомні електростанції в Україні, ми дуже потужні. Спочатку вони захопили Чорнобильську атомну електростанцію і хотіли вибити всіх наших технічних працівників, навіть не розуміючи, що з цим робити. 

Потім вони захопили Запорізьку атомну електростанцію – найбільшу в Європі. Вони обстрілювали її з танків, з іншої броньованої техніки, вони конкретно стріляли по ядерних реакторах. Вони стріляли по атомних електростанціях. Так, вона захищена – але стріляли з танків чеченці й інші бойовики, їхня армія, військові: вони заблокували її і просто по ній стріляли". 

Деталі: Зеленський наголосив, що Запорізька АЕС у 6 разів більша за Чорнобильську – і в разі вибуху там смерть прийшла б у всю Європу. 

ВІн додав, що росіян це не зупинило – і не важливо, давали їм наказ стріляти чи лише захопити АЕС, відповідальність все одно несе той, хто давав наказ захопити станції, хто "керує цими бандитами". 

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Пряма мова: "Тож ви не можете очікувати від цих людей, від керівництва Російської Федерації – як політичного, так і військвого, – що вони не будуть використовувати ядерну зброю. Або будуть. Може бути так, як було у нас із ядерною генерацією. І тому я просто не можу сказати: 100% ні, вони не будуть використовувати – або будуть. 

Іноді, мені здається, вони щось використовують, навіть не розуміючи результату. Або розуміють результат, але їм все одно. Найгірші люди – яким все одно". 

Передісторія: 

  • 24 лютого Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну, Володимир Путін назвав війну "спеціальною воєнною операцією". 
  • 27 лютого Путін наказав перевести сили стримування в особливий режим бойового чергування – і це було зроблено
  • У країнах Заходу думки щодо ймовірності ядерного удару з боку РФ розділилися: одні вважають, що Путін блефує, інші – що до його погроз варто ставитися серйозно.
  • Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров запевняв, що Росія не розглядає можливості використання ядерної зброї в Україні, проте не виключав ядерної війни
  • Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв натякав, що санкції проти Росії можуть бути розцінені як акт агресії західних країн, а на такі дії в Росії передбачене застосування ядерної зброї.
  • На російському телебаченні пропагандисти розмірковували, за скільки секунд міжконтинентальна балістична ракета "Сармат" долетить до столиць Великобританії, Німеччини та Франції, які дають Україні зброю.
  • Заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд попередила, що Москва, якщо піде на застосування ядерної зброї, ніколи не оговтається від наслідків.

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Теми: РосіяЗеленськийядерна зброяЗАЕС
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