Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

У Москві заочно заарештували начальника СІЗО в Полтаві

"Українська правда"Субота, 7 травня 2022, 17:42
фото ілюстративне: getty images

Савєловський суд Москви заочно заарештував начальника слідчого ізолятора Полтави Олексія Домашова за звинуваченням  у жорстокому поводженні з військовополоненими.

Джерело: російська державна агенція "ТАСС

Деталі: Домашову загрожують два місяці арешту, якщо російські окупанти зуміють захопити його. 

Наприкінці квітня Слідчий комітет РФ порушив кримінальні справи про порушення законів і звичаїв війни проти начальників СІЗО №13 в Києві, СІЗО №23 в Полтаві та Кропивницькому. Мовляв, правоохоронці сприяли катуванню та погрозам стосовно щонайменше 20 російських військовополонених.

Водночас у пресслужбі СК РФ переплутали і зазначили, що місто Кропивницький, мовляв, розташоване в Миколаївській області. 

Нібито про ці "факти" стало відомо з уст тих російських військових, яких обміняли в рамках обміну полоненими. Можливо, хтось із звільнених полонених неуважно стежив за тим, де він перебуває, тож увів слідчих в оману щодо Кропивницького в Миколаївській області.

Нагадаємо: Російські окупаційні війська продовжують тактику терору і знущання над місцевим беззбройним населенням в Україні, що становить воєнні злочини та злочини проти людяності. Найбільш кричущі випадки злочинів з боку російських окупантів зафіксували в Бучі, Ірпені, Бородянці на Київщині, а також у селах довкола Ізюма на Харківщині.

ВІДЕО ДНЯ

Російські окупанти ґвалтували не лише дорослих людей на захоплених територіях, але й дітей, навіть немовля, а також людей похилого віку.

За даними Офісу Генерального прокурора України, в Україні від рук російських окупантів загинуло понад 3800 людей. Генпрокурорка Ірина Венедіктова повідомляла про більше, ніж 5 тисяч кримінальних проваджень, порушених проти російських військових через порушення законів і звичаїв війни.

Однак у слідчому комітеті РФ готові розслідувати лише так звані "факти катування" у вигаданому "Кропивницькому Миколаївської області", а не варварські методи ведення війни "російських визволителів".

Крім того, в березні низка російських військовополонених на пресконференції в Києві заявили, що до них ставляться належним чином, а частина з них сказали, що не хочуть повертатися в Росію, бо там вони жили гірше, ніж у полоні в Україні.

Теми: СІЗОвійнасуд
Головне сьогодні

Станом на 8 травня Росія вбила 225 українських дітей

відеоЗеленський у Бородянці нагадав світові про "ніколи знову"

Регіони: по Миколаєву росіяни били ракетами, на Херсонщині – займають владні будівлі

Байден і Трюдо скоординували кроки щодо відповіді на війну РФ проти України

Від авіаудару по школі в Білогорівці попередньо 60 загиблих — Луганська ОВА

Зеленський: Візит Байдена до України став би важливим сигналом

Усі новини...
СІЗО
Росія намагається підняти бунти в українських в’язницях – Мін’юст
Саакашвілі вперше планує з’явитися на суді в Тбілісі
В Одесі при спробі втечі з СІЗО поранено в’язня
Останні новини
10:35
Кількість ветеранів може зрости вчетверо – міністр
10:22
Станом на 8 травня Росія вбила 225 українських дітей
10:21
Літні люди і люди з інвалідністю зможуть під час війни отримати соцпослуги екстрено – Мінсоц
10:04
Розвідка Британії пояснила, що не так з особистою присутністю командирів РФ на передовій
10:02
Виїзд із Запоріжжя тимчасово заборонили
09:30
відеоЗеленський у Бородянці нагадав світові про "ніколи знову"
09:26
Тайвань після РФ обмежив експорт високотехнологічних товарів і до Білорусі
09:21
Регіони: по Миколаєву росіяни били ракетами, на Херсонщині – займають владні будівлі
09:03
Байден і Трюдо скоординували кроки щодо відповіді на війну РФ проти України
08:53
Ексгенсек НАТО бачить найкращий час для вступу Фінляндії і Швеції, поки Путін зайнятий Україною
Усі новини...