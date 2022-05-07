У Москві заочно заарештували начальника СІЗО в Полтаві

Савєловський суд Москви заочно заарештував начальника слідчого ізолятора Полтави Олексія Домашова за звинуваченням у жорстокому поводженні з військовополоненими.

Джерело: російська державна агенція "ТАСС"

Деталі: Домашову загрожують два місяці арешту, якщо російські окупанти зуміють захопити його.

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Наприкінці квітня Слідчий комітет РФ порушив кримінальні справи про порушення законів і звичаїв війни проти начальників СІЗО №13 в Києві, СІЗО №23 в Полтаві та Кропивницькому. Мовляв, правоохоронці сприяли катуванню та погрозам стосовно щонайменше 20 російських військовополонених.

Водночас у пресслужбі СК РФ переплутали і зазначили, що місто Кропивницький, мовляв, розташоване в Миколаївській області.

Нібито про ці "факти" стало відомо з уст тих російських військових, яких обміняли в рамках обміну полоненими. Можливо, хтось із звільнених полонених неуважно стежив за тим, де він перебуває, тож увів слідчих в оману щодо Кропивницького в Миколаївській області.

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Нагадаємо: Російські окупаційні війська продовжують тактику терору і знущання над місцевим беззбройним населенням в Україні, що становить воєнні злочини та злочини проти людяності. Найбільш кричущі випадки злочинів з боку російських окупантів зафіксували в Бучі, Ірпені, Бородянці на Київщині, а також у селах довкола Ізюма на Харківщині.

Російські окупанти ґвалтували не лише дорослих людей на захоплених територіях, але й дітей, навіть немовля, а також людей похилого віку.

За даними Офісу Генерального прокурора України, в Україні від рук російських окупантів загинуло понад 3800 людей. Генпрокурорка Ірина Венедіктова повідомляла про більше, ніж 5 тисяч кримінальних проваджень, порушених проти російських військових через порушення законів і звичаїв війни.

Однак у слідчому комітеті РФ готові розслідувати лише так звані "факти катування" у вигаданому "Кропивницькому Миколаївської області", а не варварські методи ведення війни "російських визволителів".

Крім того, в березні низка російських військовополонених на пресконференції в Києві заявили, що до них ставляться належним чином, а частина з них сказали, що не хочуть повертатися в Росію, бо там вони жили гірше, ніж у полоні в Україні.