Більше 60 пожежників гасили загоряння від ракетних ударів по Одесі

61 пожежник та 12 одиниць техніки загасили загоряння після ракетного удару російських окупантів по Одесі .

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій

Дослівно: "Сьогодні, об 14:29, до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що через влучання крилатих ракет виникла пожежа.

Рятувальники працювали за підвищеним рангом виклику, так як була загроза розповсюдження вогню.

О 15:27 пожежу було ліквідовано на площі 900 м². Загиблих та постраждалих немає".

фото: дснс

фото: дснс

фото: дснс

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