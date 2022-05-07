Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Більше 60 пожежників гасили загоряння від ракетних ударів по Одесі

Денис КарловськийСубота, 7 травня 2022, 19:05
Більше 60 пожежників гасили загоряння від ракетних ударів по Одесі
ліквідація наслідків пожежі в одесі. фото: дснс

61 пожежник та 12 одиниць техніки загасили загоряння після ракетного удару російських окупантів по Одесі .

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій

Дослівно: "Сьогодні, об 14:29, до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що через влучання крилатих ракет виникла пожежа.

Реклама:

Рятувальники працювали за підвищеним рангом виклику, так як була загроза розповсюдження вогню.

О 15:27 пожежу було ліквідовано на площі 900 м². Загиблих та постраждалих немає".

ВІДЕО ДНЯ
 
фото: дснс
 
фото: дснс
 
фото: дснс

Передісторія:

  • Російські загарбники запустили 6 ракет по Одесі 7 травня, внаслідок чого розпочалася пожежа на меблевому підприємстві. Зранку суботи в Одесі працювали сили протиповітряної оборони.
  • Увечері 6 травня дві російські ракети впали на околицях Одеси.
  • 2 травня російські окупанти атакували Одесу ракетами з моря, внаслідок чого загинув 15-річний підліток, який біг попередити про сигнал повітряної тривоги сусідів.
  • 28 квітня в небі над Одещиною збили три ворожі ракети.
  • 23 квітня російські ракети влучили в житлову багатоповерхівку, де загинуло 8 людей, зокрема молоде подружжя, а також 3-місячне немовля з матір'ю і бабусею.

Теми: ОдесаобстрілДСНСпожежа
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Усі новини...
Одеса
СБУ затримала екскомандира луганських "Прізраков": ховався в Одесі
В Одесі пролунали вибухи, ворог атакував область "Калібрами"
Заволодіння аеропортом "Одеса": ексмер Костусєв та бізнесмени Кауфман і Грановський отримали підозри
Останні новини
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
21:44
оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"
21:25
Зеленський подякував розвідці, СБУ і Повітряним силам: Потужно було
Усі новини...
Реклама: