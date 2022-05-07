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Більше 60 пожежників гасили загоряння від ракетних ударів по Одесі

Денис КарловськийСубота, 7 травня 2022, 19:05
ліквідація наслідків пожежі в одесі. фото: дснс

61 пожежник та 12 одиниць техніки загасили загоряння після ракетного удару російських окупантів по Одесі .

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій

Дослівно: "Сьогодні, об 14:29, до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що через влучання крилатих ракет виникла пожежа.

Рятувальники працювали за підвищеним рангом виклику, так як була загроза розповсюдження вогню.

О 15:27 пожежу було ліквідовано на площі 900 м². Загиблих та постраждалих немає".

 
фото: дснс
 
фото: дснс
 
фото: дснс

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • Російські загарбники запустили 6 ракет по Одесі 7 травня, внаслідок чого розпочалася пожежа на меблевому підприємстві. Зранку суботи в Одесі працювали сили протиповітряної оборони.
  • Увечері 6 травня дві російські ракети впали на околицях Одеси.
  • 2 травня російські окупанти атакували Одесу ракетами з моря, внаслідок чого загинув 15-річний підліток, який біг попередити про сигнал повітряної тривоги сусідів.
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  • 23 квітня російські ракети влучили в житлову багатоповерхівку, де загинуло 8 людей, зокрема молоде подружжя, а також 3-місячне немовля з матір'ю і бабусею.

Теми: ОдесаобстрілДСНСпожежа
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