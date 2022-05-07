Більше 60 пожежників гасили загоряння від ракетних ударів по Одесі
Субота, 7 травня 2022, 19:05
61 пожежник та 12 одиниць техніки загасили загоряння після ракетного удару російських окупантів по Одесі .
Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій
Дослівно: "Сьогодні, об 14:29, до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що через влучання крилатих ракет виникла пожежа.
Рятувальники працювали за підвищеним рангом виклику, так як була загроза розповсюдження вогню.
О 15:27 пожежу було ліквідовано на площі 900 м². Загиблих та постраждалих немає".
Передісторія:
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