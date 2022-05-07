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Путін терміново перекидає війська з Сирії, щоб "підкинути дров" в Україну - Подоляк

"Європейська правда"Субота, 7 травня 2022, 22:23

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що російська влада перекидає війська з Сирії в Україну, пославшись на ізраїльські ЗМІ.

Про це Подоляк написав у суботу ввечері у своєму Twitter, повідомляє "Європейська правда".

Подоляк зазначив, що, за даними ізраїльських ЗМІ, Росія терміново виводить сили із Сирії, передаючи військові бази КВІР - іранському Корпусу вартових Ісламської революції.

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"Москва здає позиції в регіоні, щоб підкинути трохи дров (які нічого не вирішують) у жерло війни в Україні. Все ж іде "за планом", так? Що ж, план був чудовий. Надійний, як швейцарський годинник", - написав Подоляк.

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Напередодні ізраїлський портал DEBKAfile з посиланням на джерела повідомив, що російські підрозділи, дислоковані в Сирії, збираються на авіабазах Хмеймім, Камишли, Дейр-е-Зор та Т4, і деякі з них готові до перекидання на український фронт. Військові джерела видання повідомили, що росіяни передають ключові бази іранському Корпусу вартових Ісламської революції та "Хезболлі".

Аналогічну інформацію з посиланням на джерела повідомило видання The Moscow Times.

Видання підкреслило, що точна чисельність сирійського угруповання Росії наразі невідома. 

Сирійську війну пройшов новий командувач військами в Україні генерал Дворніков, якому при призначенні на початку квітня Путін поставив завдання здобути перемогу до 9 травня.

У суботу глава ЦРУ Вільям Бернс заявив, що Владімір Путін не може дозволити собі програш в Україні, тому готовий подвоїти ставки.

Теми: СиріяРосіявійнаПутін
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