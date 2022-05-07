Путін терміново перекидає війська з Сирії, щоб "підкинути дров" в Україну - Подоляк

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що російська влада перекидає війська з Сирії в Україну, пославшись на ізраїльські ЗМІ.

Про це Подоляк написав у суботу ввечері у своєму Twitter, повідомляє "Європейська правда".

Подоляк зазначив, що, за даними ізраїльських ЗМІ, Росія терміново виводить сили із Сирії, передаючи військові бази КВІР - іранському Корпусу вартових Ісламської революції.

"Москва здає позиції в регіоні, щоб підкинути трохи дров (які нічого не вирішують) у жерло війни в Україні. Все ж іде "за планом", так? Що ж, план був чудовий. Надійний, як швейцарський годинник", - написав Подоляк.

🇷🇺 терміново виводить сили із Сирії, передаючи військові бази КВІР, пишуть ЗМІ Ізраїлю. Москва здає позиції в регіоні, щоб підкинути трохи дров (які нічого не вирішують) у жерло війни в 🇺🇦. Все ж іде «за планом», так? Що ж, план був чудовий. Надійний, як швейцарський годинник. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) May 7, 2022

Напередодні ізраїлський портал DEBKAfile з посиланням на джерела повідомив, що російські підрозділи, дислоковані в Сирії, збираються на авіабазах Хмеймім, Камишли, Дейр-е-Зор та Т4, і деякі з них готові до перекидання на український фронт. Військові джерела видання повідомили, що росіяни передають ключові бази іранському Корпусу вартових Ісламської революції та "Хезболлі".

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Аналогічну інформацію з посиланням на джерела повідомило видання The Moscow Times.

Видання підкреслило, що точна чисельність сирійського угруповання Росії наразі невідома.

Сирійську війну пройшов новий командувач військами в Україні генерал Дворніков, якому при призначенні на початку квітня Путін поставив завдання здобути перемогу до 9 травня.

У суботу глава ЦРУ Вільям Бернс заявив, що Владімір Путін не може дозволити собі програш в Україні, тому готовий подвоїти ставки.