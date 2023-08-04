Угрупування ІДІЛ оголосило про загибель свого лідера

Угруповання ІДІЛ оголосило в четвер про загибель у Сирії свого лідера Абу аль-Хусейна аль-Хусейні аль-Курайші, який очолював екстремістську організацію з листопада.

Джерело: The Associated Press із посиланням на повідомлення угруповання

Деталі: У публікації зазначається, що не вказано, коли саме було вбито аль-Курайші. В угрупуванні повідомили, що він загинув у сутичках з групою, пов'язаною з "Аль-Каїдою", на північному заході Сирії.

Речник ІДІЛ Абу Хутайфа аль-Ансарі заявив, що новим лідером угруповання став Абу Хафс аль-Хашемі аль-Курайші.

Загиблий був четвертим лідером ІДІЛ, якого було вбито з моменту заснування угруповання.

Нагадаємо: У результаті успішної операції в січні американські військові знищили в Сомалі одного з ватажків "Ісламської держави" (ІДІЛ) Білала аль-Судані.