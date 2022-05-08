Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Португалія може надати Україні американські бротетранспортери M113 - ЗМІ

"Європейська правда"Неділя, 8 травня 2022, 13:05

За інформацією одного з португальських видань, Португалія готується передати Україні американські бронетранспортери M113.

Про це пише Nascer do SOL, посилаючись на джерело у Міноборони Португалії, повідомляє "Європейська правда".

Йдеться про 15 бронетранспортерів американського виробництва, які були на озброєнні португальської армії майже 30 років. Вашингтон нібито закликав до цього трансферу озброєння останніми тижнями. Журналісти згадують, що це відповідає проханню президента України Володимира Зеленського у дистанційному зверненні до парламенту. 

Також з урядових джерел стало відомо, що наприкінці травня планується візит до Києва прем’єра Португалії Антоніу Кошти. Минулого тижня Кошта зазначив, що готовий прийняти запрошення Зеленського, але можливі дати візиту тоді не називали. 

Нагадаємо, Україна вже почала отримувати таку техніку від США. Неофіційно повідомлялося, що передачу своїх М113 Україні почала також Данія. 

Теми: ПортугаліяУкраїназброявійна
Головне сьогодні

Південь: ЗСУ зірвали спробу вивести ворожу групу розвідки і знищили 51 загарбника

ВІДЕО173 людей, яких евакуювали з "Азовсталі", прибули в Запоріжжя

фото, відеоЗеленський познайомив Трюдо з українським сапером Патроном

У Берліні поліція затримала чоловіка за українські прапорці

Лідери країн G7 пообіцяли нафтове ембарго проти Росії й підтримку України зброєю

Телеканали та "Газпромбанк" - США анонсують нові санкції проти РФ

Усі новини...
Португалія
Зеленський попросив Португалію про "Леопарди" та іншу важку техніку
Португалія змінить закон, який дозволив Абрамовичу отримати громадянство
Португалія розслідує надання громадянства мільярдеру Абрамовичу
Останні новини
05:17
фото, відеоПід час акції протесту у Варшаві висміяли армію РФ
04:41
Виробник Javelin майже удвічі збільшує обсяг виробництва через попит – ЗМІ
04:02
Корабельне угруповання РФ готове нанести ракетні удари – ОК "Південь"
03:35
Санкції проти Росії: у США опублікували новий список осіб і компаній
02:52
У Мелітополі окупанти проведуть акцію "Безсмертний полк" – ОВА
02:23
Генсек ООН "приголомшений повідомленням" про бомбардування школи на Луганщині
01:58
Тіла розкладаються та отруюють усе, щодня багато вбитих – заступник командира "Азова"
01:50
Південь: ЗСУ зірвали спробу вивести ворожу групу розвідки і знищили 51 загарбника
00:58
Канада надасть $40 млн військової допомоги Україні і введе нові санкції проти Росії
00:26
відеоРосіяни знищили скит Святогірської лаври УПЦ МП
Усі новини...