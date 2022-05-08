Португалія може надати Україні американські бротетранспортери M113 - ЗМІ

За інформацією одного з португальських видань, Португалія готується передати Україні американські бронетранспортери M113.

Про це пише Nascer do SOL, посилаючись на джерело у Міноборони Португалії, повідомляє "Європейська правда".

Йдеться про 15 бронетранспортерів американського виробництва, які були на озброєнні португальської армії майже 30 років. Вашингтон нібито закликав до цього трансферу озброєння останніми тижнями. Журналісти згадують, що це відповідає проханню президента України Володимира Зеленського у дистанційному зверненні до парламенту.

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Також з урядових джерел стало відомо, що наприкінці травня планується візит до Києва прем’єра Португалії Антоніу Кошти. Минулого тижня Кошта зазначив, що готовий прийняти запрошення Зеленського, але можливі дати візиту тоді не називали.

Нагадаємо, Україна вже почала отримувати таку техніку від США. Неофіційно повідомлялося, що передачу своїх М113 Україні почала також Данія.