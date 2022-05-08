Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Португалія може надати Україні американські бротетранспортери M113 - ЗМІ

"Європейська правда"Неділя, 8 травня 2022, 13:05

За інформацією одного з португальських видань, Португалія готується передати Україні американські бронетранспортери M113.

Про це пише Nascer do SOL, посилаючись на джерело у Міноборони Португалії, повідомляє "Європейська правда".

Йдеться про 15 бронетранспортерів американського виробництва, які були на озброєнні португальської армії майже 30 років. Вашингтон нібито закликав до цього трансферу озброєння останніми тижнями. Журналісти згадують, що це відповідає проханню президента України Володимира Зеленського у дистанційному зверненні до парламенту. 

Реклама:

Також з урядових джерел стало відомо, що наприкінці травня планується візит до Києва прем’єра Португалії Антоніу Кошти. Минулого тижня Кошта зазначив, що готовий прийняти запрошення Зеленського, але можливі дати візиту тоді не називали. 

Нагадаємо, Україна вже почала отримувати таку техніку від США. Неофіційно повідомлялося, що передачу своїх М113 Україні почала також Данія. 

ВІДЕО ДНЯ
Теми: ПортугаліяУкраїназброявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Усі новини...
Португалія
Португалія навчатиме українських пілотів на F-16 – Зеленський
Президент Португалії вперше приїхав до України
Португалія стала 23-ою країною, що уклала декларацію про членство України в НАТО
Останні новини
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
21:44
оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"
21:25
Зеленський подякував розвідці, СБУ і Повітряним силам: Потужно було
Усі новини...
Реклама: