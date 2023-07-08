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Португалія стала 23-ою країною, що уклала декларацію про членство України в НАТО

"Європейська правда"Субота, 8 липня 2023, 15:00

Президент Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Португалії Антоніу Кошта під час телефонної розмови ухвалили спільну декларацію, в якій португальська сторона підтримала рух України до Північноатлантичного Альянсу.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У спільній декларації, опублікованій на сайті Офісу президента, зазначено, що "Португальська Республіка продовжуватиме підтримувати Україну на шляху до майбутнього членства та виступає за те, щоб Україна стала членом НАТО, коли для цього з’являться відповідні умови".

"Україна та Португальська Республіка з нетерпінням чекають на розв’язання всіх цих питань на майбутньому саміті НАТО у Вільнюсі в липні 2023 року", – йдеться в документі.

У декларації Лісабон також підтверджує підтримку України в розв’язаній Росією повномасштабній війні, готовність підтримувати її в різних форматах та організаціях, а також визнання європейських прагнень Києва.

Португалія стала двадцять третьою державою, що уклала подібну декларацію з Україною, після Болгарії, яку Володимир Зеленський відвідав раніше цього тижня.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг напередодні розповів, що на саміті Альянсу у Вільнюсі лідери ухвалять пакет щодо України, який міститиме три основні елементи. Водночас він не став розкривати зміст майбутнього рішення НАТО щодо членства України. 

Читайте також редакційну статтю "Європейської правди" на цю тему: Запрошення України до НАТО потрібно самому Альянсу. Саміт у Вільнюсі – найкращий час для цього.

Теми: НАТОПортугалія
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