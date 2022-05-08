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Португалия может передать Украине американские бротетранспортеры M113 - СМИ

"Европейская правда"Воскресенье, 8 мая 2022, 13:05

По информации одного из португальских изданий, Португалия готовится передать Украине американские бронетранспортеры M113.

Об этом пишет Nascer do SOL, ссылаясь на источник в Минобороны Португалии, сообщает "Европейская правда".

Речь идет о 15 бронетранспортерах американского производства, находившихся на вооружении португальской армии почти 30 лет. Вашингтон якобы просил Португалию об этом трансфере в последние недели. Журналисты вспоминают, что это соответствует просьбе президента Украины Владимира Зеленского в дистанционном обращении к парламенту.

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Также из правительственных источников стало известно, что в конце мая планируется визит в Киев премьера Португалии Антониу Кошты. На прошлой неделе Кошта отметил, что готов принять приглашение Зеленского, но возможные даты визита тогда не называли.

Напомним, Украина уже начала получать такую ​​технику от США. Неофициально сообщалось, что передачу своих М113 Украине начала также Дания.

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Темы: ПортугалияУкраинаоружиевойна
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