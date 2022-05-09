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Болгарія, вимагаючи винятку, пригрозила заблокувати нафтові санкції ЄС

"Європейська правда"Понеділок, 9 травня 2022, 11:43

Болгарія пригрозила не підтримати новий пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії, якщо для неї не зроблять виняток у запропонованій забороні на покупку російської нафти.

Про це заявив віцепрем'єр Болгарії Ассен Васильєв пізно ввечері в неділю, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

У неділю уряди Європейського Союзу наблизилися до погодження жорстких санкцій проти Росії у зв'язку з її вторгненням в Україну, але запланували на понеділок додаткові переговори, щоб з'ясувати, як забезпечити, щоб країни, найбільш залежні від російської енергії, могли впоратися із ситуацією.

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"Переговори продовжаться завтра, у вівторок також, для їх завершення може знадобитися зустріч лідерів. Наша позиція дуже зрозуміла. Якщо буде виняток для деяких країн, ми також хочемо отримати його", - сказав Васильєв національному телеканалу БНТ.

"Якщо ні, ми не підтримаємо санкції. Але я не чекаю, що до цього дійде, виходячи із поточних переговорів", - сказав він.

Угорщина, Словаччина і Чехія, які не мають виходу до моря та які сильно залежать від російської нафти, що поставляється трубопроводами радянських часів, зіштовхнулися з проблемою забезпечення альтернативних джерел і просять про скасування для них нафтового ембарго. Болгарія також вимагає, аби для неї зробили виняток.

У п'ятницю Європейська комісія запропонувала внести зміни до спочатку запланованого ембарго на російську нафту, щоб дати трьом країнам більше часу для зміни своїх постачань енергоносіїв, тоді як Болгарії не було запропоновано жодних поступок, повідомили джерела в ЄС.

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Болгарія хоче дворічного відтермінування, перш ніж приєднатися до ЄС та заборонити імпорт російської нафти.

За словами болгарської влади, незважаючи на прохання про виключення із загального нафтового ембарго, країні не було запропоновано жодних поступок, і офіційної відповіді від Єврокомісії немає.

Теми: БолгаріяЄСРосіясанкції
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