В ОП відповіли на брехню Путіна під час параду

Радник Офісу президента Михайло Подоляк наголосив на брехні головного агресора Володимира Путіна під час параду в Москві.

Джерело: Подоляк у Twitter

Пряма мова Подоляка: "Проговорімо ще раз. Країни НАТО не збиралися нападати на Росію. Україна не планувала атакувати Крим.

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Російські військові гинуть, не захищаючи свою країну, а намагаючись окупувати іншу. У цієї війни не було жодних раціональних причин окрім хворобливих імперських амбіцій РФ".

Передісторія: Путін 9 травня заявив, що НАТО та Україна готувалися до "каральної операції на Донбасі, до вторгнення на російські історичні землі, включаючи Крим".