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Онуфрій просить Путіна відпустити захисників Маріуполя за процедурою екстракшн

Мазуренко Альона Понеділок, 9 травня 2022, 20:52
фото: сайт УПЦ МП

Митрополит УПЦ МП Онуфрій просить президента Росії Володимира Путіна застосувати до українських захисників Маріуполя, які заблоковані на Азовсталі, процедуру екстракшн.

Джерело: сайт УПЦ МП

Дослівно: "Під час різних війн протиборчі сторони знаходили можливим прояв гуманізму.

Нам відомо, що РФ неодноразово в Сирії виступала посередником під час евакуації комбатантів, які потрапили до оточення.

У зв'язку з цим, сподіваємося, що ви по-християнськи погодитеся на процедуру extraction для українського гарнізону в Маріуполі, і дасте можливість громадянським особам, поліцейським, прикордонникам і військовим, які перебувають в оточенні, вийти на контрольовану Україною територію або на територію третіх країн.

Багато країн вважають за честь взяти посередництво у цій операції. Прошу вас вибрати будь-яку з них в ім'я воскреслого Христа".

Деталі: Онуфрій просить Путіна про надання можливості всім, хто цього бажає, покинути Маріуполь – і цивільним, і військовим.

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У своєму зверненні він зазначає, що родич Путіна за часів Другої світової війни і сам загинув під час блокади Ленінграда у 1942 році.

Дослівно: "Ваші рідні цілком відчули, що таке життя у відриві від великої землі, під безперервними бомбардуваннями, без їжі, води і медикаментів, коли смерть може наступити будь-якої миті від удару надпотужної зброї, голоду або відсутності медичної допомоги.

У такому ж становищі сьогодні перебувають жителі Маріуполя та його захисники".

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Нам не потрібні слова, а потрібні дії. Що кажуть матері й дружини захисників з "Азовсталі"

Передісторія: 

  • 21 квітня Онуфрій пропонував організувати молитовну ходу в Маріуполь, аби церковники могли забезпечити евакуацію цивільних та поранених із бункерів "Азовсталі".
  • Маріуполь із 1 березня перебуває у блокаді російських військ. Захисники Маріуполя перебувають у підземеллях "Азовсталі". Звідти вдалося евакуювати жінок, дітей та літніх людей. Наступним кроком влада сподівалася евакуювати з заводу медиків та поранених.
  • З травня після часткової евакуації мирних жителів із "Азовсталі" росіяни почали штурм заводу. 4 травня окупанти прорвалися на завод, який доти бомбардували й обстрілювали. На "Азовсталі" йшли важкі бої.
  • 6 травня російські війська порушили режим "тиші" у Маріуполі і обстріляли евакуаційний автомобіль, який їхав забрати цивільних з "Азовсталі": загинули 3  військових, 6 отримали поранення. 
  • 8 травня президент заявив, що розблокування Маріуполя військовим шляхом наразі неможливе через брак важкого озброєння.

Теми: церкваАзов МаріупольПутін
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