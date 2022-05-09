З окупованого Херсона виїхало 45% людей, з області кожен п’ятий – ОВА

Попри відсутність офіційних зелених коридорів, територію тимчасово окупованої Херсонщини покинув кожен п'ятий мешканець, з обласного центру виїхала майже половина людей.

Джерело: голова Херсонської ОВА Геннадій Лагута в інтерв'ю Укрінформу

Пряма мова: "За попередніми підрахунками, з березня лише з Херсона виїхало близько 45% людей, з області – кожен п’ятий. Це катастрофічна цифра".

Деталі: Жити в нестерпних умовах, які створили рашисти, дуже важко та небезпечно, зауважує Лагута. Окупанти мародерять, вбивають, ґвалтують, тому мирні жителі не витримують, дуже бояться та змушені залишати рідний дім.

Він розповів, що окупанти не дозволяли робити офіційних "зелених коридорів", тому люди, ризикуючи своїм життям, самотужки виїжджали, організовуючись у колони.

Спочатку вони виїжджали через Олександрівку та Снігурівку. Ці шляхи окупанти закрили. Пізніше люди їхали через Давидів Брід у Кривий Ріг, але вже більш як тиждень і ця дорога закрита. У селах люди йшли навіть пішки, на велосипедах, пливли через річку, розповів голова ОВА.

За його словами, більша частина жителів області евакуювалася у Миколаївському та Дніпропетровському напрямках.