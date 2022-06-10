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Нардепу-колаборанту Ковальову заблокували роботу в Раді – ЗМІ

Катерина ТищенкоП'ятниця, 10 червня 2022, 19:26
Нардепу-колаборанту Ковальову заблокували роботу в Раді – ЗМІ
ОЛЕКСІЙ КОВАЛЬОВ. ФОТО: FACEBOOK-СТОРІНКА ДЕПУТАТА

У Верховній Раді заблокували роботу депутату Олексію Ковальову через його перебування на окупованій території Херсонщини та заяви про співпрацю з самопроголошеною там владою.

Джерело: "впливовий та обізнаний із ситуацією" співрозмовник Радіо Свобода у парламенті

Пряма мова джерела: "У нього зараз нічого немає: ні електронного підпису, ні доступу до СЕДО. Його робочий планшет знайшли та відключили, ключі від кабінетів позабирали, помічників позвільняли. Ще з комітету заберемо його і він буде фактично імпотент".

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Деталі: Офіційно у Верховній Раді не змогли підтвердити цю інформацію, але і не спростували її.

Окрім того, Ковальову заблокували доступ до інформації, що стосується комітету з питань фінансів, податкової і митної політики, членом якого він є.

"Ще до того, як з'явилася публічна інформація по Ковальову, ми його виключили з усіх чатів комітету, від будь-якої комунікації", – зазначив у коментарі Радіо Свобода перший заступник голови податкового комітету та член фракції "Голос" Ярослав Железняк.

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Сам Ковальов поки що цю інформацію не коментував.

Довідка: Наразі Ковальов виключений із парламентської фракції "Слуга народу". При цьому він залишається народним депутатом. Верховна Рада може позбавити його мандату, якщо він сам попросить про це через особисту заяву, або ж якщо суд винесе щодо нього обвинувальний вирок.

Передісторія: 

  • 8 червня нардеп Ковальов на своїй facebook-сторінці зізнався в колабораціонізмі, зокрема розповів про своє спілкування з "куратором" окупованих територій України з Кремля Сергієм Кірієнком.
  • На початку квітня Ковальов на своїй facebook-сторінці написав, що поїхав до Голої Пристані на Херсонщині, попри російську окупацію, бо "він має працювати у своєму окрузі". 25 квітня керівництво парламенту заявляло, що не знають, де знаходиться Ковальов і чим він займається.
  • 28 квітня фракція "Слуга народу" повідомила, що призупинила його членство в партії й фракції, а також звернеться до правоохоронців. 
  • 3 травня депутати виключили Ковальова зі складу фракції "Слуга народу".
  • У фракції "Слуга народу" заявили, що звернуться до керівництва Верховної Ради з проханням забрати депутатський мандат у Ковальова. У пресслужбі Державного бюро розслідувань повідомили, що Офіс генерального прокурора порушив кримінальне провадження проти Ковальова за статтею про колабораціонізм ще у квітні. 

Теми: Верховна РадаколабораціяХерсонська область
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