Нардепу-коллаборанту Ковалеву заблокировали работу в Раде – СМИ

В Верховной Раде заблокировали работу депутату Алексею Ковалеву из-за его пребывания на оккупированной территории Херсонской области и заявления о сотрудничестве с самопровозглашенной властью.

Источник: "влиятельный и владеющей ситуацией" собеседник Радио Свобода в парламенте

Прямая речь источника: "У него сейчас нет ничего: ни электронной подписи, ни доступа к СЕДО. Его рабочий планшет нашли и отключили, ключи от кабинетов забрали, помощников уволили. Еще из комитета заберем его и будет фактически импотент".

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Детали: Официально в Верховной Раде не смогли подтвердить эту информацию, но и не опровергли ее.

Кроме того, Ковалеву заблокировали доступ к информации, касающейся комитета по финансам, налоговой и таможенной политике, членом которого он является.

"Еще до того, как появилась публичная информация по Ковалеву, мы его исключили из всех чатов комитета от любой коммуникации", – отметил в комментарии Радио Свобода первый заместитель председателя налогового комитета и член фракции "Голос" Ярослав Железняк.

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Сам Ковалев пока эту информацию не комментировал.

Справка: Ковалев исключен из парламентской фракции "Слуга народа". При этом он остается народным депутатом. Верховная Рада может лишить его мандата, если он сам попросит об этом в личном заявлении, или если суд вынесет по нему обвинительный приговор.

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