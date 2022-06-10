Нардепу-коллаборанту Ковалеву заблокировали работу в Раде – СМИ
В Верховной Раде заблокировали работу депутату Алексею Ковалеву из-за его пребывания на оккупированной территории Херсонской области и заявления о сотрудничестве с самопровозглашенной властью.
Источник: "влиятельный и владеющей ситуацией" собеседник Радио Свобода в парламенте
Прямая речь источника: "У него сейчас нет ничего: ни электронной подписи, ни доступа к СЕДО. Его рабочий планшет нашли и отключили, ключи от кабинетов забрали, помощников уволили. Еще из комитета заберем его и будет фактически импотент".
Детали: Официально в Верховной Раде не смогли подтвердить эту информацию, но и не опровергли ее.
Кроме того, Ковалеву заблокировали доступ к информации, касающейся комитета по финансам, налоговой и таможенной политике, членом которого он является.
"Еще до того, как появилась публичная информация по Ковалеву, мы его исключили из всех чатов комитета от любой коммуникации", – отметил в комментарии Радио Свобода первый заместитель председателя налогового комитета и член фракции "Голос" Ярослав Железняк.
Сам Ковалев пока эту информацию не комментировал.
Справка: Ковалев исключен из парламентской фракции "Слуга народа". При этом он остается народным депутатом. Верховная Рада может лишить его мандата, если он сам попросит об этом в личном заявлении, или если суд вынесет по нему обвинительный приговор.
Предыстория:
- 8 июня нардеп Ковалев на своей facebook-странице признался в коллаборационизме, в частности, рассказал о своем общении с "куратором" оккупированных территорий Украины из Кремля Сергеем Кириенко.
- В начале апреля Ковальвов на своей facebook-странице написал, что поехал в Голую Пристань в Херсонской области, несмотря на российскую оккупацию, потому что "он должен работать в своем округе". 25 апреля руководство парламента заявляло, что не знают, где находится Ковалёв и чем он занимается.
- 28 апреля фракция "Слуга народа" сообщила, что приостановила его членство в партии и фракции, а также обратится к правоохранителям.
- 3 мая депутаты исключили Ковалёва из состава фракции "Слуга народа".
- Во фракции "Слуга народа" заявили, что обратятся к руководству Верховной Рады с просьбой забрать депутатский мандат у Ковалева. В ГБР сообщили, что Офис генерального прокурора возбудил уголовное производство против Ковалева по статье о коллаборационизме еще в апреле.