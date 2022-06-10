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Нардепу-коллаборанту Ковалеву заблокировали работу в Раде – СМИ

Катерина ТищенкоПятница, 10 июня 2022, 19:26
Нардепу-коллаборанту Ковалеву заблокировали работу в Раде – СМИ
АЛЕКСЕЙ КОВАЛЁВ. ФОТО: FACEBOOK-СТРАНИЦА НАРДЕПА

В Верховной Раде заблокировали работу депутату Алексею Ковалеву из-за его пребывания на оккупированной территории Херсонской области и заявления о сотрудничестве с самопровозглашенной властью.

Источник: "влиятельный и владеющей ситуацией" собеседник Радио Свобода в парламенте

Прямая речь источника: "У него сейчас нет ничего: ни электронной подписи, ни доступа к СЕДО. Его рабочий планшет нашли и отключили, ключи от кабинетов забрали, помощников уволили. Еще из комитета заберем его и будет фактически импотент".

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Детали: Официально в Верховной Раде не смогли подтвердить эту информацию, но и не опровергли ее.

Кроме того, Ковалеву заблокировали доступ к информации, касающейся комитета по финансам, налоговой и таможенной политике, членом которого он является.

"Еще до того, как появилась публичная информация по Ковалеву, мы его исключили из всех чатов комитета от любой коммуникации", – отметил в комментарии Радио Свобода первый заместитель председателя налогового комитета и член фракции "Голос" Ярослав Железняк.

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Сам Ковалев пока эту информацию не комментировал.

Справка: Ковалев исключен из парламентской фракции "Слуга народа". При этом он остается народным депутатом. Верховная Рада может лишить его мандата, если он сам попросит об этом в личном заявлении, или если суд вынесет по нему обвинительный приговор.

Предыстория:

  • 8 июня нардеп Ковалев на своей facebook-странице признался в коллаборационизме, в частности, рассказал о своем общении с "куратором" оккупированных территорий Украины из Кремля Сергеем Кириенко.
  • В начале апреля Ковальвов на своей facebook-странице написал, что поехал в Голую Пристань в Херсонской области, несмотря на российскую оккупацию, потому что "он должен работать в своем округе". 25 апреля руководство парламента заявляло, что не знают, где находится Ковалёв и чем он занимается.
  • 28 апреля фракция "Слуга народа" сообщила, что приостановила его членство в партии и фракции, а также обратится к правоохранителям. 
  • 3 мая депутаты исключили Ковалёва из состава фракции "Слуга народа".
  • Во фракции "Слуга народа" заявили, что обратятся к руководству Верховной Рады с просьбой забрать депутатский мандат у Ковалева. В ГБР сообщили, что Офис генерального прокурора возбудил уголовное производство против Ковалева по статье о коллаборационизме еще в апреле

Темы: Верховная РадаколлаборационизмХерсонская область
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