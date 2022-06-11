Росіяни намагаються повторити Голодомор – Єрмак
Субота, 11 червня 2022, 13:58
Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявляє, що Росія намагається повторити в Україні Голодомор – окупанти обстрілюють українські поля запальними снарядами.
Джерело: Єрмак у Telegram
Пряма мова Єрмака: "Росіяни обстрілюють українські поля запальними снарядами. Ті, хто створюють світову продовольчу кризу, намагаючись реконструювати Голодомор, хочуть також знищити український врожай".
Деталі: Голова ОПУ зазначив, що українські воїни гасять пожежі, але ""продовольчий тероризм" має бути зупинений".
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Єрмак додав, що Україна обговорює шляхи вирішення продовольчої кризи з союзниками.
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