Россияне пытаются повторить Голодомор – Ермак

Защитники гасят поля, которые обстреливают оккупанты. Скриншот из видео

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявляет, что Россия пытается повторить в Украине Голодомор – оккупанты обстреливают украинские поля зажигательными снарядами.

Источник: Ермак в Telegram

Прямая речь Ермака: "Россияне обстреливают украинские поля зажигательными снарядами. Те, кто создают мировой продовольственный кризис, пытаясь реконструировать Голодомор, хотят уничтожить украинский урожай".

Детали: Глава ОПУ отметил, что украинские воины тушат пожары, но "продовольственный терроризм" должен быть остановлен".

Ермак добавил, что Украина обсуждает пути разрешения продовольственного кризиса с союзниками.

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