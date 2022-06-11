Россияне пытаются повторить Голодомор – Ермак
Суббота, 11 июня 2022, 13:58
Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявляет, что Россия пытается повторить в Украине Голодомор – оккупанты обстреливают украинские поля зажигательными снарядами.
Источник: Ермак в Telegram
Прямая речь Ермака: "Россияне обстреливают украинские поля зажигательными снарядами. Те, кто создают мировой продовольственный кризис, пытаясь реконструировать Голодомор, хотят уничтожить украинский урожай".
Детали: Глава ОПУ отметил, что украинские воины тушат пожары, но "продовольственный терроризм" должен быть остановлен".
Ермак добавил, что Украина обсуждает пути разрешения продовольственного кризиса с союзниками.
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