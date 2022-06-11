Сіверський Донець обмілів через спеку, росіяни хочуть знову форсувати – Гайдай

Через падіння рівня води в Сіверському Донці внаслідок спекотної погоди російські окупаційні війська можуть здійснити його форсування найближчим часом.

Джерело: голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай

Пряма мова Гайдая: "Вже другий тиждень спекотна погода, сонце, нема дощів. Рівень води в річці впав достатньо серйозно. Ми вже навіть бачимо ту техніку російську, яка затонула при намаганні переправитися в Білогорівці.

Тобто десь метри три – або навіть більше – вже опустилась ріка. І можливо, ще будуть варіанти й спроби переправитися через річку й зробити в районі Білогорівки новий плацдарм".

Деталі: За словами голови військової адміністрації області, найбільш гарячими напрямками залишаються Попасна, Тошківка й Сєвєродонецьк. На вулицях Сєвєродонецька точаться важкі бої. У місті надзвичайно щільний артилерійський вогонь з боку російських окупантів, після чого ворог наступає бронетехнікою.

Гайдай розповів, що росіяни обстрілюють позиції українських військових на території заводу "Азот" з артилерії впродовж кількох годин. Унаслідок витоку мастила з радіаторів розпочалася сильна пожежа на території.

Уночі росіяни застосували проти українських захисників важку вогнеметну систему "Солнцепьок".

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