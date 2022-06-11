Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Сіверський Донець обмілів через спеку, росіяни хочуть знову форсувати – Гайдай

Денис КарловськийСубота, 11 червня 2022, 20:16
сєвєродонецьк 7 червня. фото ілюстративне: getty images

Через падіння рівня води в Сіверському Донці внаслідок спекотної погоди російські окупаційні війська можуть здійснити його форсування найближчим часом.

Джерело: голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай

Пряма мова Гайдая: "Вже другий тиждень спекотна погода, сонце, нема дощів. Рівень води в річці впав достатньо серйозно. Ми вже навіть бачимо ту техніку російську, яка затонула при намаганні переправитися в Білогорівці.

Тобто десь метри три – або навіть більше – вже опустилась ріка. І можливо, ще будуть варіанти й спроби переправитися через річку й зробити в районі Білогорівки новий плацдарм".

Деталі: За словами голови військової адміністрації області, найбільш гарячими напрямками залишаються Попасна, Тошківка й Сєвєродонецьк. На вулицях Сєвєродонецька точаться важкі бої. У місті надзвичайно щільний артилерійський вогонь з боку російських окупантів, після чого ворог наступає бронетехнікою.

Гайдай розповів, що росіяни обстрілюють позиції українських військових на території заводу "Азот" з артилерії впродовж кількох годин. Унаслідок витоку мастила з радіаторів розпочалася сильна пожежа на території.

Уночі росіяни застосували проти українських захисників важку вогнеметну систему "Солнцепьок". 

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: 

  • Зранку 11 червня Гайдай повідомляв, що росіяни зайшли в село Оріхове.
  • 9 червня російські окупанти спалили приміщення Льодового палацу в Сєвєродонецьку.
  • Гайдай заявляв, що військовому командуванню РФ довелося вивезти підрозділи бурятів із Сєвєродонецька, бо вони не витримують боїв із ЗСУ.

Теми: СєвєродонецькЛуганська областьДонбасбойові дії
Головне сьогодні

На Бахмутському напрямку ЗСУ відбили наступи ворога і знищили до 150 загарбників – зведення

Важкі золоті хрести не врятують Путіна – Кислиця

Шольц збирається до Києва разом із Макроном і Драгі – ЗМІ

Посол США після звинувачень Байдена запевнила, що він поважає Зеленського

На Тернопільщині стались вибухи під час повітряної тривоги

МВС Сербії підтвердило затримання ексгенерала СБУ Наумова – ЗМІ

Усі новини...
Сєвєродонецьк
Українські війська контролюють третину Сєвєродонецька – ВЦА
Росіяни увійшли в Оріхове, штурмують Сєвєродонецьк – голова ОВА
За Сєвєродонецьк тривають бої, на Слов’янськ окупанти готують наступ – зведення Генштабу
Останні новини
08:22
Штурм у Сєвєродонецьку триває, росіяни намагаються прорватися біля Тошківки – Гайдай
07:55
Білорусь на кордоні з Україною розгортає додаткові станції РЕБ – штаб
07:47
Під Мелітополем українці здали окупантам "козаків", які їх оббирали на черешні, – ЗМІ
07:20
На Бахмутському напрямку ЗСУ відбили наступи ворога і знищили до 150 загарбників – зведення
06:03
В Афганістані вибухнув мікроавтобус, 4 загиблих
05:22
З Донбасу до Львова 12 червня вирушить евакуаційний потяг
04:30
Важкі золоті хрести не врятують Путіна – Кислиця
03:45
картиРосія посилить наступи на Слов’янськ і Сіверськ – ISW
02:47
В окупованих містах на Запоріжжі спецслужби РФ готують провокації – мер Енергодара
02:12
Шольц збирається до Києва разом із Макроном і Драгі – ЗМІ
Усі новини...