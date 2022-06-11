Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Сіверський Донець обмілів через спеку, росіяни хочуть знову форсувати – Гайдай

Денис КарловськийСубота, 11 червня 2022, 20:16
Сіверський Донець обмілів через спеку, росіяни хочуть знову форсувати – Гайдай
сєвєродонецьк 7 червня. фото ілюстративне: getty images

Через падіння рівня води в Сіверському Донці внаслідок спекотної погоди російські окупаційні війська можуть здійснити його форсування найближчим часом.

Джерело: голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай

Пряма мова Гайдая: "Вже другий тиждень спекотна погода, сонце, нема дощів. Рівень води в річці впав достатньо серйозно. Ми вже навіть бачимо ту техніку російську, яка затонула при намаганні переправитися в Білогорівці.

Реклама:

Тобто десь метри три – або навіть більше – вже опустилась ріка. І можливо, ще будуть варіанти й спроби переправитися через річку й зробити в районі Білогорівки новий плацдарм".

Деталі: За словами голови військової адміністрації області, найбільш гарячими напрямками залишаються Попасна, Тошківка й Сєвєродонецьк. На вулицях Сєвєродонецька точаться важкі бої. У місті надзвичайно щільний артилерійський вогонь з боку російських окупантів, після чого ворог наступає бронетехнікою.

Гайдай розповів, що росіяни обстрілюють позиції українських військових на території заводу "Азот" з артилерії впродовж кількох годин. Унаслідок витоку мастила з радіаторів розпочалася сильна пожежа на території.

ВІДЕО ДНЯ

Уночі росіяни застосували проти українських захисників важку вогнеметну систему "Солнцепьок". 

Передісторія: 

  • Зранку 11 червня Гайдай повідомляв, що росіяни зайшли в село Оріхове.
  • 9 червня російські окупанти спалили приміщення Льодового палацу в Сєвєродонецьку.
  • Гайдай заявляв, що військовому командуванню РФ довелося вивезти підрозділи бурятів із Сєвєродонецька, бо вони не витримують боїв із ЗСУ.

Теми: СєвєродонецькЛуганська областьДонбасбойові дії
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Усі новини...
Сєвєродонецьк
60-80% Сєвєродонецька окупанти залишають без електрики й тепла – Стрюк
Українці дарма сподівалися на людяність росіян
У зруйнованому Сєвєродонецьку залишається близько 7 тисяч людей
Останні новини
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
21:44
оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"
21:25
Зеленський подякував розвідці, СБУ і Повітряним силам: Потужно було
Усі новини...
Реклама: